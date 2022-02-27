跟上潮流！朱立倫連結元宇宙　用NFT活化國民黨文物

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

NFT「非同質化代幣」正夯，可以把實體物做虛擬化販售，國民黨也近跟上這波風潮，頻推黨史文物活化做NFT。國民黨主席朱立倫表示，在國民黨去年10月通過的新政綱中，就已納入「打造數位藝術新時代」，會持續「連結社會力，前進新議題」，歡迎大家一同參與。

朱立倫表示，面對時代與科技趨勢，在國民黨去年10月通過的新政綱中，就已納入「打造數位藝術新時代」，關注推動數位藝術作品資訊平台、發展加密藝術市場；藉由區塊鏈技術為數位藝術建立作品身份證，以非同質化代幣（NFT）為媒介，使之成為新型態的數位資產等新興議題。

在元宇宙的新時代，無論公私領域，都面臨各種新機會與新挑戰。例如在上週，JP Morgan正式宣布成為華爾街第一家進入元宇宙的投資銀行，銀行界亦估計NFT總市場價值高達410億美元；但同時，社會大眾也關心NFT是否將有泡沫化的風險，對於更健全的NFT交易及管理機制，國民黨也會有主張。

朱立倫指出，除了黨史館已經透過製作NFT 活化百年黨史文物，推廣國民黨價值主張外，歷史文物「上鏈」後無遠弗屆的推廣效應，亦能促進全世界華人社群的關注；國政基金會也已關注NFT議題，首場論壇從「數位藝術」著手，探討在元宇宙時代下，數位藝術的願景、風險與挑戰。

朱立倫說，接下來，國民黨會持續「連結社會力，前進新議題」，歡迎大家一同參與，透過眾人的努力，國民黨會成為推動社會進步的議題與政策平台，和大家一起開創新機會與新未來。