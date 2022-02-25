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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫、蔡英文這番話立判高下　他：朱已被權力慾沖昏腦袋？

▲蔡英文、朱立倫。（合併圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲蔡英文、朱立倫。（合併圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫近日稱國民黨是「內鬥黨」，並直言現在想2024都是「黨內敗類」，而民進黨主席蔡英文面對黨內初選競爭激烈，喊話若重蹈2008年黨內惡性競爭的覆轍，她就是失敗的黨主席。對此，媒體人黃揚明認為，同樣面對黨內鬥爭表態、同樣在閉門會議裡說，蔡英文的幕僚明著要吃朱立倫豆腐，與朱貼黨內同志「敗類」標籤不同，把「失敗的標籤」射向自己，高下立判。

朱立倫日前在國民黨「2022黨務幹部共識營」北區場上，稱國民黨應改名為內鬥黨，且被問到要求對2024表態時，則說現在在想2024都是黨內敗類，2022沒有贏，就沒有2024。朱立倫隔天受訪時，再指黨內敗類一說已非笑話，而是事實、國民黨最大危機，所以他才一再要求黨員砲口對外、團結一致。

而面對民進黨內初選競爭激烈，蔡英文23日中常會上說，要記得本黨2008年慘痛經驗（指黨內惡性競爭），「那時候我也沒有涉入政治，大家應該記憶猶新，那種事情不要發生。」「如果回到2008年那種狀況，那我就是一個失敗的黨主席，我們要有一定的警覺和意識，但不要變成2008年那樣情況。」

對此，黃揚明24日透過臉書以「藍綠主席『敗』稿交鋒 蔡大吃朱豆腐」為題表示，同樣對黨內鬥爭表態、同樣在閉門會議裡說，蔡英文的幕僚明著要吃朱立倫豆腐，與朱貼黨內同志「敗類」標籤不同，把「失敗的標籤」射向自己，高下立判。

黃揚明說，即便蔡英文舉例刻意略過自己曾參與的2012、2020，這二次同樣殺得黨內刀刀見骨的總統初選，但拿出民進黨全黨失去政權的最大低谷做比喻，當然鏗鏘有力，至於被當成案例的駐日代表謝長廷、行政院長蘇貞昌，即便不滿，也只能往自己心裡吞。

黃揚明也表示，朱立倫過去常以「正常倫」自居，但這任黨主席任內荒腔走板的行徑太密集，不禁讓人懷疑，他是否已被權力慾沖昏腦袋。

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