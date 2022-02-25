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藝人登Meta元宇宙虛擬會議喊酷！　性別、膚色、髮妝服飾都能自選

▲Meta與KKBOX合作元宇宙。（圖／Meta提供）

▲Meta與KKBOX合作「2022 年潮流新聲 Rising Star」，讓創作歌手登元宇宙虛擬會議室協做交流。（圖／Meta提供）

記者吳佳穎／台北報導

Meta 與 KKBOX 合作邀請潮流新聲 Rising Star 躍上 Horizon Workrooms 虛擬空間，雙方共同呈獻「2022 年潮流新聲 Rising Star」，由兩大創作歌手阿爆（阿仍仍）、鄭宜農率領 2022 潮流新聲 LÜCY、雷擎、鶴 The Crane 三位入選代表，透過 3D Avatar 虛擬替身進入元宇宙虛擬空間 Horizon Workrooms 即時異地互動、協作交流，讓音樂創作在 metaverse 中展現有更多的可能與想像。

Horizon Workrooms 為 Meta 旗下的元宇宙虛擬會議室，能讓身處異地的使用者在 VR 虛擬空間中即時交流，即便在空間與距離限制下，仍能以 3D Avatar 虛擬替身「面對面」遠端互動協作。這次特別企劃主要由 KKBOX《潮流新聲 Rising Star》主持人阿爆和鄭宜農擔任主持，受訪者則為入選 2022 潮流新聲的 LÜCY、雷擎、鶴 The Crane 三位代表參與（按英、中文筆劃排序），共同錄製新科技時代的虛擬 Podcast 特輯。

▲Meta與KKBOX合作元宇宙。（圖／Meta提供）

▲元宇宙虛擬會議室裡，人可幫虛擬替身造型，包括性別、膚色、妝容、髮型、服裝都可以隨選。（圖／Meta提供）

在進入 Workrooms 之前，五人透過頭戴式 VR 裝置 Meta Quest 2、手持 Touch 控制器，以 Q 版 Avatar 現身虛擬會議室。音樂創作者們在 Workrooms 中透過手上的控制器大玩「你畫我猜」遊戲，更可同步於 Workrooms 中呈現實體空間中點頭、轉身、甚至舉手、比讚和鼓掌等手勢，讓交流更生動。

鄭宜農說，平常在 KKBOX Studio 錄音室錄製 Podcast 時能夠看得見、碰得到彼此，這次特別之處在於大家其實都在不同地方錄音，但戴上 VR 裝置卻可以「坐在一起」倍感溫馨，還能使用 Workrooms 常駐的虛擬白板同步繪畫與書寫，更可五手連畫、你畫我猜，展現共同創作力。

在虛擬錄影當天特別為 Avatar 打造彩虹色系造型的阿爆表示，對於五人能在 Workrooms 同步一起 JAM 歌、對唱令人印象深刻。不僅如此，Avatar 虛擬替身的動作也非常流暢，無論是手勢動作或眨眼等細節也與真人相近，甚至更可愛。五人對於虛擬替身的造型都很有想法，包括性別、膚色、妝容、髮型、服裝等，在元宇宙能擺脫真實世界的框架，設定自己想要的角色樣貌和造型穿搭，也能透過不同詮釋盡情表達自我。

除了在 Workrooms 中異地互動聊天，五人也將音樂元素融入其中即興互 JAM 創作。對於創作者而言，在疫情嚴峻無法出門與人對話互動、只能關在家裡創作的期間，Workrooms 虛擬辦公室等於提供特殊的平台管道，讓創作者得以打破實體空間限制，在活潑的沉浸式虛擬環境中與夥伴一起工作或會議討論，從而激發更多創意靈感。

這是潮流新聲首度在元宇宙發聲，主持人阿爆和鄭宜農也將率領 2022 潮流新聲 LÜCY、雷擎、鶴 The Crane 三位入選代表，以表演嘉賓身分齊登本屆音樂風雲榜舞台實體互 JAM，當晚也將曝光虛擬特輯驚喜片段，滿足樂迷與粉絲。

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