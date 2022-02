糗！俄軍坦克沒油停路邊　烏克蘭人路過酸：要不要幫你拖回俄羅斯

▲烏克蘭網友在路邊發現一輛俄軍坦克。(圖/推特/@Liveuamap)

記者王佩翊/編譯

俄羅斯揮兵攻打烏克蘭,目前俄軍更是逼近基輔,許多烏克蘭人民親自拍下家園遭到坦克與裝甲車入侵的畫面,並po上網,也讓外界看到他們的無奈與悲痛。不過近日卻有一則影片顯示,有俄軍坦克因為沒油,只能尷尬停在路邊,並遭烏克蘭居民狠酸,「要不要幫你把車拖回俄羅斯。」網友也不禁質疑,這就是俄羅斯的軍備實力嗎?

根據《每日星報》報導,這則短短38秒的影片是一名烏克蘭人車上的行車紀錄器所拍下,只見駕駛行經一條馬路時,突然看到路旁停著一輛俄軍的坦克車,而原本應該在車上的俄軍則是站在車旁。由於坦克的體型龐大,因此更是直接占用了半邊的馬路。

Multiple videos on social media of Russian military out of fuel, food and stuck on highways pic.twitter.com/UTKLmTJf38