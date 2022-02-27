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糗！俄軍坦克沒油停路邊　烏克蘭人路過酸：要不要幫你拖回俄羅斯

▲▼俄軍坦克半路沒油？　開車烏克蘭平民諷：要不要拖你們回俄羅斯！。（圖／推特／@Liveuamap）

▲烏克蘭網友在路邊發現一輛俄軍坦克。（圖／推特／@Liveuamap）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯揮兵攻打烏克蘭，目前俄軍更是逼近基輔，許多烏克蘭人民親自拍下家園遭到坦克與裝甲車入侵的畫面，並po上網，也讓外界看到他們的無奈與悲痛。不過近日卻有一則影片顯示，有俄軍坦克因為沒油，只能尷尬停在路邊，並遭烏克蘭居民狠酸，「要不要幫你把車拖回俄羅斯。」網友也不禁質疑，這就是俄羅斯的軍備實力嗎？

根據《每日星報》報導，這則短短38秒的影片是一名烏克蘭人車上的行車紀錄器所拍下，只見駕駛行經一條馬路時，突然看到路旁停著一輛俄軍的坦克車，而原本應該在車上的俄軍則是站在車旁。由於坦克的體型龐大，因此更是直接占用了半邊的馬路。

這名烏克蘭駕駛經過俄軍坦克時，故意放慢速度，與對方交談。駕駛先是問，「你的車壞了嗎？」對方則是回答道，「沒油了，在等補給油品。」這時烏克蘭人則是直酸，「要不要幫你把車拖回俄羅斯！」讓一旁的俄軍也尷尬笑出聲。

該段影片瞬間在網路上引發熱議，網友直言，「在戰爭中看到這樣和平的互動模式，真奇怪」、「俄羅斯人和烏克蘭人之間沒有敵意，這更像是一場普丁的戰爭，而不是俄羅斯戰爭」。

▲▼俄軍坦克半路沒油？　開車烏克蘭平民諷：要不要拖你們回俄羅斯！。（圖／推特／@GirkinGirkin）

▲▼俄軍疑似棄坦克逃逸。（圖／推特／@GirkinGirkin）

▲▼俄軍坦克半路沒油？　開車烏克蘭平民諷：要不要拖你們回俄羅斯！。（圖／推特／@GirkinGirkin）

此外，在該篇推文下，也有網友貼出另一段影片，只見影片中一輛車身被噴上「Z字」的俄軍坦克被棄置在路邊，而網友更是大膽地爬進去坦克裡面，並發現許多疑似是遭到棄置的軍備用品。目前俄軍依舊尚未佔領烏克蘭首都基輔，而且進度較普丁預期的還慢。

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