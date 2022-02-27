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「台灣出事，就是日本出事！」　安倍要美國做1事：明確護台

▲▼日本首相安倍晉三宣布將辭去首相職務。（圖／路透）

▲日本前首相安倍晉三重申挺台決心。（圖／路透）

文／中央社

日本前首相安倍晉三今天在電視節目上表示，「台灣發生事態就是日本發生事態」，美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，有必要明確表達防衛台灣。

日本富士新聞網報導，就在節目播出前，北韓又試射彈道飛彈，被問到在俄羅斯入侵烏克蘭時試射，安倍說，「利用這樣的情勢製造動亂是當然、也是可以預想到的」。

有關讓外界憂慮會跟俄羅斯一樣「以武力片面改變現狀」的中國可能入侵台灣，安倍再度強調「台灣發生事態就是日本發生事態」。

談到美國在台灣問題上採取「戰略模糊」，安倍認為，台灣共享普遍價值觀，「美國應毅然捨棄模糊」，有必要明確表達防衛台灣。

每日體育報導，安倍在同節目上被問到俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）決定入侵烏克蘭的意圖時說，「（普丁）絕不容許北大西洋公約組織（NATO）擴大、甚至擴大到烏克蘭」。

安倍過去曾跟普丁舉行過27次領袖會談，在這些會談中曾感受到普丁對俄羅斯與美國關係的不信任感。

安倍推測普丁的想法說，「明明不應該讓NATO擴大，卻可能在波蘭部署終端高空防衛系統（THAAD）」，站在普丁角度來看，這次是從俄羅斯防衛及安全確保觀點發動的行動。

被問到普丁過去是否曾說過「NATO不遵守約定」，安倍說，「在只有兩人的情況下多次提到」。也因為普丁多次提到這樣的看法，安倍補充說，「我認為他這樣的想法應該很強烈才是」。

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