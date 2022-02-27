一位母親帶「陌生人孩子」到安全地　烏克蘭邊境絕望畫面曝光

▲33歲的塞繆克在匈牙利擁抱58歲的救命恩人阿布列耶娃（Nataliya Ableyeva） 。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

戰火無情，烏克蘭下令所有18至60歲的男性公民禁止離開，一段段心碎的故事在邊境上演。一名絕望的38歲烏國男子帶著孩子在邊界無法出境，不知如何是好，他臨時拜託現場一位女子將他一對年幼的兒女帶離邊境，進入匈牙利，便與孩子道別。女子帶著「陌生人的孩子」一起通關，最後終於找到媽媽，兩個女人在草地上擁抱了好久，當場痛哭失聲。

《路透社》報導，阿布列耶娃（Nataliya Ableyeva）在烏克蘭邊境通關時，遇到了來自家鄉卡緬涅茨-波多利斯基（Kamianets-Podilskyi）的一名38歲男子，以及他年幼的兒子和​​女兒。

58歲的阿布列耶娃說，「他們的父親將兩個孩子交給了我，並信任我，給了我護照，讓我把他們帶過來。」接下這個突如其來地「任務」後，她手拿著一個陌生女子手機號碼，一邊帶著這一對孩子從烏克蘭進入匈牙利。

阿布列耶娃自己的兩個成年子女則仍留在烏克蘭，一位是警察，另一位是護士，因為動員令的關係，他們都不能離開。

她拉著兩個小孩的手，一起過關後，在匈牙利坐在長椅上等待，小男孩面對爸媽不在身邊，害怕地不斷哭泣，這時媽媽突然打電話來，表示她快到邊境哨所了。

▲塞繆克於匈牙利的過境點擁抱她的兒子。（圖／路透）



當33歲的媽媽塞繆克（Anna Semyuk）趕到時，立刻衝向兒子並緊緊抱著，再探望累倒在車後座、裹著一條粉紅色毯子的女兒。

塞繆克感謝阿布列耶娃，兩個人在寒風中忍不住相擁痛哭。塞繆克說，「我現在只能對我的孩子說，一切都會好起來的，一兩個星期後，我們就回家了。」對於未來感到相當茫然憂心。