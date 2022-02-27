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烏俄戰爭可分析中國犯台如何奪關鍵設施　台灣1優勢有預警時間

▲▼ 烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）遭俄軍空襲後冒出濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）遭俄軍空襲後冒出濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

 記者陶本和／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭引起全球關注，近來也有許多對於中國犯台的討論。對此，我國防部智庫、國防安全研究院26日也釋出「國防院的烏俄危機分析」。國防院中共政軍所助理研究員許智翔指出，烏俄衝突對台灣是很好範本，可得知敵軍如何搶奪關鍵設施，以及不對稱作戰方法；不過，兩岸相隔台灣海峽中共需要時間來調度、集結，因為對台灣來說，較容易有預警與應變時間。

國防院國安所研究員劉蕭翔表示，中國在「印太地區」是一個不穩定因素，極可能與俄國結盟，加上大陸認為台灣是不可分割的一部分，美國屆時是否有能力應付歐亞大陸兩場危機不得而知，台灣應未雨綢繆、提早防範。

對於中國可能犯台一事，國防院中共政軍所助理研究員許智翔指出，這次俄烏衝突對台灣是很好的範本，可從中得知敵軍想藉由快速奪占機場（關鍵基礎設施）及不對稱作戰方法。

不過，許智翔也認為，台灣與中國大陸相隔台灣海峽，是與俄烏兩國很關鍵的差異，台海一年有幾個月時間並不適合小型船艦航行，若要集結登陸、機降，中共都需要時間來調度、集結，因為對台灣來說，較容易有預警與應變時間。

 

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