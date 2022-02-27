「烏克蘭總統兩計讓戰局出現變數」　邱毅：接下來48小時非常關鍵

▲烏俄戰情陷入膠著。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，從西北、東部方向推進烏克蘭首都基輔。然而，現戰情陷入膠著，前國民黨立委邱毅分析，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）兩個策略，成功遲滯了俄軍行動，讓俄烏戰爭已出現變數，「現在開始的48小時非常關鍵，我們繼續看下去吧！」

對於烏俄戰情，烏克蘭國防部長列茲尼科夫26日在臉書發文表示，烏克蘭守軍堅持超過55小時的抵抗，完全摧毀了俄羅斯的計畫；烏軍目前已殲滅超過3000名俄國軍人、超過100輛坦克車、數以百計的裝甲技術人員及7架直升機。

列茲尼科夫表示，俄羅斯試圖改變戰術，開始砲擊住宅區、醫院及教育機構，更有大量傘兵降落，烏軍正在有效率地防禦並摧毀對方。此外，烏克蘭短短兩天內就有200多名平民被殺害，其中包含3個兒童。

克里姆林宮發言人佩斯科夫26日表示，俄羅斯總統普丁25日曾下令俄軍停止前進，但是烏克蘭方面拒絕談判，俄軍恢復軍事行動計劃，主力部隊26日下午繼續推進。俄羅斯國防部表示，所有在烏克蘭的俄羅斯部隊週五暫停進攻，週六已接到「恢復進攻」的命令。

對此，邱毅表示，澤連斯基有兩個策略已發揮了效果：第一是先表達願意與俄羅斯和平談判，接著再糾纏在談判地點與談判立場，使談判因之破局，但已成功遲滯了俄軍行動，這一遲滯把閃電戰的氣勢折損了。

第二，是澤連斯基發給基輔平民18000把槍，擺出準備打巷戰捍衛基輔的架勢，這一來使俄羅斯大為難了，原來只針對軍事設施攻擊的俄軍，難免要與平民相對峙，大量平民傷亡只怕勢所難免，也給烏軍自導自演提供了空間，甚至為美國及北約介入創造了藉口，「這正是我昨天説的夜長夢多必生變數。」

邱毅表示，美國和歐洲正在加大對俄羅斯的制裁，以俄羅斯的經濟實力恐怕會承受不了，所以普丁本來的盤算是速戰速決，逼烏克蘭簽城下之盟，然後澤連斯基下台，扶持親俄的傀儡政權，把烏克蘭「芬蘭化」，隨後俄羅斯撤軍，這也就是我常説的「戰爭開始，和平收場」。

邱毅指出，但前提是戰爭不能遲滯，不能造成太大平民傷亡，更不能陷入戰局的泥潭，不能給美國及西方創造介入的空間。現在看起來這場俄烏戰爭已出現變數，「現在開始的48小時非常關鍵，我們繼續看下去吧！」