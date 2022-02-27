年初預言有戰火！命理師曝「習近平星座」：他在觀察普丁

▲俄羅斯總統普丁、大陸國家主席習近平。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日下令對烏克蘭進行軍事行動，雙方激烈交戰多天，不論軍人、平民都死傷無數。對此，星座塔羅專家小孟老師表示，他在2022年初就預言今年是「戰火年」，他也以普丁的星座「天秤座」分析，再推測大陸國家主席習近平的下一步動向。

小孟老師表示，西元2022年是戰火年，且為民國111年，數字為3，是不吉祥的數字，「大家都想當老大，加上是虎年，虎年老虎出洞戰事頻傳」。

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他分析，普丁是天秤座，天秤座3月後火星入博弈宮，顯示普丁會賭一把，而且身為天秤座的普丁不可能做沒把握的事情，他相信世界有很多東西需要依賴他，如原物料、石油等。另外，天秤座也是一個會做最壞打算的人，一旦他要做一定會做到底，而且還會拉其他兄弟一起，一旦普丁佔領烏克蘭之後，並不會就休兵，過1、2年後會再侵略其他國家，更重要的是，一但普丁佔領烏克蘭必會無形逼迫「中國侵略台灣」。

小孟老師指出，習近平是雙子座，「雙子座非常愛面子，普丁都敢打，我若不試試是否會被國際笑話」，因此習近平會默默觀察普丁，看國際面對普丁的行為會如何出手，「但好在雙子座還會心軟，2023年底至2024年初是雙子座最有企圖心的時候，屆時務必要格外當心，不過以行星運轉角度來看近幾年台灣都還算安全，只是雙子座想試試並不見得一定會下決定去做。」

最後，小孟老師表示，目前烏克蘭轉寰的方式，就是歸順於天秤座的普丁，「就算演也要演出來，把他當兄弟順從他的話就能傷亡降到最小」。另外，烏俄戰事很快就會停止不會久拖，要投資的人逢低買進會轉錢。

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