　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年初預言有戰火！命理師曝「習近平星座」：他在觀察普丁

▲▼中國習近平,俄羅斯普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁、大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日下令對烏克蘭進行軍事行動，雙方激烈交戰多天，不論軍人、平民都死傷無數。對此，星座塔羅專家小孟老師表示，他在2022年初就預言今年是「戰火年」，他也以普丁的星座「天秤座」分析，再推測大陸國家主席習近平的下一步動向。

小孟老師表示，西元2022年是戰火年，且為民國111年，數字為3，是不吉祥的數字，「大家都想當老大，加上是虎年，虎年老虎出洞戰事頻傳」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他分析，普丁是天秤座，天秤座3月後火星入博弈宮，顯示普丁會賭一把，而且身為天秤座的普丁不可能做沒把握的事情，他相信世界有很多東西需要依賴他，如原物料、石油等。另外，天秤座也是一個會做最壞打算的人，一旦他要做一定會做到底，而且還會拉其他兄弟一起，一旦普丁佔領烏克蘭之後，並不會就休兵，過1、2年後會再侵略其他國家，更重要的是，一但普丁佔領烏克蘭必會無形逼迫「中國侵略台灣」。

小孟老師指出，習近平是雙子座，「雙子座非常愛面子，普丁都敢打，我若不試試是否會被國際笑話」，因此習近平會默默觀察普丁，看國際面對普丁的行為會如何出手，「但好在雙子座還會心軟，2023年底至2024年初是雙子座最有企圖心的時候，屆時務必要格外當心，不過以行星運轉角度來看近幾年台灣都還算安全，只是雙子座想試試並不見得一定會下決定去做。」

最後，小孟老師表示，目前烏克蘭轉寰的方式，就是歸順於天秤座的普丁，「就算演也要演出來，把他當兄弟順從他的話就能傷亡降到最小」。另外，烏俄戰事很快就會停止不會久拖，要投資的人逢低買進會轉錢。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應了
俄羅斯佔領「車諾比核電廠」　輻射值飆升29倍
車臣「殺戮小隊」集結烏克蘭森林　處決高官小卡人手一份
網紅被捕獲釋！秒爽PO「上半身全光照」曬身材
不抽菸也會得肺癌！醫曝「6風險因子」　香氛蠟燭、精油都上榜
為什麼台灣人有錢都去囤房子？　一表曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年初預言有戰火！命理師曝「習近平星座」：他在觀察普丁

烏克蘭正妹佳娜、貝娜分享蔡英文「與烏克蘭同在」　合掌貼圖感謝

北市動物園門票將漲「翻倍為120元」　北市民維持60元

50元硬幣印「妮」字…她崩潰尋人「出來面對」　專家解答：是真幣

桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前

林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」　謝和弦1反問讓6000人朝聖

快訊／遠百信義A13傳「確診者足跡」　北市衛生局證實是宜蘭個案

烏克蘭有難「美國為何不出兵」？　他曝4大原因：台灣人該想想

正統鹿耳門聖母廟「恭化春牛」儀典　 人人來「鞭高升」、「春牛灰御守」

台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影訴求反戰

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

聯合國「譴責俄侵烏」表決　俄羅斯自投反對、中國棄權

恐怖畫面曝！騎士閃三寶違停車摔倒遭輾死　砂石車司機嚇傻

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

烏克蘭總統闢謠投降假消息　自拍影片斥：不會放下武器

年初預言有戰火！命理師曝「習近平星座」：他在觀察普丁

烏克蘭正妹佳娜、貝娜分享蔡英文「與烏克蘭同在」　合掌貼圖感謝

北市動物園門票將漲「翻倍為120元」　北市民維持60元

50元硬幣印「妮」字…她崩潰尋人「出來面對」　專家解答：是真幣

桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前

林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」　謝和弦1反問讓6000人朝聖

快訊／遠百信義A13傳「確診者足跡」　北市衛生局證實是宜蘭個案

烏克蘭有難「美國為何不出兵」？　他曝4大原因：台灣人該想想

正統鹿耳門聖母廟「恭化春牛」儀典　 人人來「鞭高升」、「春牛灰御守」

台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影訴求反戰

三間加油站「車潮不見盡頭」　烏克蘭YouTuber直擊超市塞爆！

年初預言有戰火！命理師曝「習近平星座」：他在觀察普丁

快訊／德國怒了！決定贈送烏克蘭400枚火箭推進榴彈

美國國務卿用俄文喊話：烏克蘭戰爭毫無意義，不應與鄰居朋友對戰

爆紅BL手遊《新世界狂歡》太嗨　粉絲創群「求換羞羞圖」引論戰

烏克蘭有援軍了！　白俄羅斯民主派：「加入保衛烏克蘭行列」

《魔法少年賈修》20週年幹大事…續篇3月中上架　秒上推特熱搜

一位母親帶「陌生人孩子」到安全地　烏克蘭邊境絕望畫面曝光

烏克蘭正妹佳娜、貝娜分享蔡英文「與烏克蘭同在」　合掌貼圖感謝

阿嬤拄拐杖蹣跚進門…6歲弟下秒反應超驚人　30秒影片被讚翻

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

美國為何不出兵？　他曝4大原因

林昶佐要台強化國防　謝和弦1反問讓6000人朝聖

床戰不滿足！撞見哥哥女友「搭小王機車抓GG」該說嗎

50元硬幣上印「妮」字…她崩潰尋人

90年代霸主！「手搖3巨頭」消失街頭爆懷念

戰力最強小國？　PTT狂喊1國：世界吉娃娃

台灣女大生收到「烏克蘭傭兵徵選」！簡訊曝

「加油1016元」店員只算1000元　真相神翻了

烏克蘭正妹分享蔡英文「與烏克蘭同在」　合掌貼圖感謝

開戰沒人幫？他點名1國「台灣該學習」網狂點頭

北市動物園門票將漲「翻倍為120元」

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影反戰

更多熱門

相關新聞

布林肯用俄文喊話：烏克蘭戰爭毫無意義

布林肯用俄文喊話：烏克蘭戰爭毫無意義

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天以英文和俄文向俄羅斯人民喊話，指稱他們不該擁有一場對付烏克蘭鄰邦的「毫無意義戰爭」。

烏克蘭有援軍了　白俄民主派：加入保衛烏克蘭行列

烏克蘭有援軍了　白俄民主派：加入保衛烏克蘭行列

烏克蘭父拜託陌生人「請帶我孩子走」

烏克蘭父拜託陌生人「請帶我孩子走」

烏克蘭正妹分享蔡英文「與烏克蘭同在」　合掌貼圖感謝

烏克蘭正妹分享蔡英文「與烏克蘭同在」　合掌貼圖感謝

18～60歲男禁離境！烏克蘭男找孕妻

18～60歲男禁離境！烏克蘭男找孕妻

關鍵字：

烏克蘭烏俄衝突俄羅斯烏東

讀者迴響

熱門新聞

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

吳宗憲拋震撼彈爆「與梁靜茹未婚生子」

氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

快訊／北市公布案20486足跡　連逛新光三越A11、南西館及信義遠百

甜心主播爆不倫「車內尖叫大哭58秒片」曝光！

俄殘殺烏克蘭平民影片瘋傳　瑞莎崩潰大哭！

美國為何不出兵？　他曝4大原因

他騎機車去汽車展間女友嫌丟臉

烏克蘭：請紅十字會將俄羅斯人屍體送回

她全身紫斑…下體狂冒血！疑同居人家暴　3天後真相逆轉

林昶佐要台強化國防　謝和弦1反問讓6000人朝聖

抵抗55小時打亂俄計畫！烏克蘭防長曝最新戰況

更多

最夯影音

更多
怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕
KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面