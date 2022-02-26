空投糖果給孩子！冷戰飛官「天空落下的不該是飛彈」101歲辭世

▲美國著名軍事飛行員蓋爾‧哈爾沃森（Gail Halvorsen）上校。（圖／翻攝Gail Halvorsen臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

烏克蘭首都基輔遭俄軍坦克壓境，許多居民連夜逃離家園，除了有孩子被迫跟父母分離，也傳出3名孩童死亡、33名孩童受傷的消息。美國著名軍事飛行員蓋爾‧哈爾沃森（Gail Halvorsen）近日在猶他州辭世，享年101歲。他在冷戰期間，為了讓孩子知道空中落下的不該是飛彈，因此開著轟炸機空投糖果，獲得「糖果轟炸機」的綽號。

綜合外媒報導，哈爾沃森航空教育基金會（Gail S. Halvorsen Aviation Education Foundation）17日在臉書發文表示，哈爾沃森上校經歷短暫的病期後，於16日晚間8時32分在家人的陪伴下過世。

Gail Halvorsen Video 由 Gail Halvorsen 發佈於 2013年6月13日 星期四

哈爾沃森上校最著名的事蹟是二戰過後爆發，蘇聯對德國西柏林實施封鎖，西方國家會以空投的方式為柏林運送糧食及物資，而 哈爾沃森則在跟德國的孩子們見面後，承諾會送出糖果、巧克力及口香糖等零食，事後他真的開著轟炸機空投糖果，126次的空運任務中，共贈送23噸的糖果給孩子們。

哈爾沃森曾對媒體表示，「柏林的200萬居民需要食物，其中大部分都是婦女和兒童。因此，我對於可以幫助本來的敵人感到高興，因為他們心存感激」，且他當時不分晝夜、冰天雪地都要飛出去，就是因為看到孩子們開心的表情，「他們真的為之瘋狂」。在哈爾沃森退役後，曾多次到柏林參加紀念活動，都受到當地人熱烈的歡迎。

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