　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

空投糖果給孩子！冷戰飛官「天空落下的不該是飛彈」101歲辭世

▲▼空投糖果給孩子！冷戰飛官「天空落下的不該是飛彈」101歲辭世。（圖／翻攝Gail Halvorsen臉書）

▲美國著名軍事飛行員蓋爾‧哈爾沃森（Gail Halvorsen）上校。（圖／翻攝Gail Halvorsen臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

烏克蘭首都基輔遭俄軍坦克壓境，許多居民連夜逃離家園，除了有孩子被迫跟父母分離，也傳出3名孩童死亡、33名孩童受傷的消息。美國著名軍事飛行員蓋爾‧哈爾沃森（Gail Halvorsen）近日在猶他州辭世，享年101歲。他在冷戰期間，為了讓孩子知道空中落下的不該是飛彈，因此開著轟炸機空投糖果，獲得「糖果轟炸機」的綽號。

綜合外媒報導，哈爾沃森航空教育基金會（Gail S. Halvorsen Aviation Education Foundation）17日在臉書發文表示，哈爾沃森上校經歷短暫的病期後，於16日晚間8時32分在家人的陪伴下過世。

Gail Halvorsen VideoGail Halvorsen 發佈於 2013年6月13日 星期四

哈爾沃森上校最著名的事蹟是二戰過後爆發，蘇聯對德國西柏林實施封鎖，西方國家會以空投的方式為柏林運送糧食及物資，而 哈爾沃森則在跟德國的孩子們見面後，承諾會送出糖果、巧克力及口香糖等零食，事後他真的開著轟炸機空投糖果，126次的空運任務中，共贈送23噸的糖果給孩子們。

哈爾沃森曾對媒體表示，「柏林的200萬居民需要食物，其中大部分都是婦女和兒童。因此，我對於可以幫助本來的敵人感到高興，因為他們心存感激」，且他當時不分晝夜、冰天雪地都要飛出去，就是因為看到孩子們開心的表情，「他們真的為之瘋狂」。在哈爾沃森退役後，曾多次到柏林參加紀念活動，都受到當地人熱烈的歡迎。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
快訊／好消息！歷經46小時緊急撤僑　18僑民平安抵達波蘭
27歲網紅驚傳過世！　粉絲洗版：爺爺奶奶怎麼辦
快訊／俄羅斯聲稱：烏克蘭拒絕和談　普丁一度下令俄軍停止前進
iPhone 14外觀設計曝光　外媒： iPhone X 以
林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」　謝和弦1反問讓6000人朝聖
烏東領土戰前3天「被獨立」！　YouTuber：像死了一樣
她全身紫斑…下體狂冒血！疑同居人家暴　3天後真相逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／俄羅斯聲稱：烏克蘭拒絕和談　普丁一度下令俄軍停止前進

空投糖果給孩子！冷戰飛官「天空落下的不該是飛彈」101歲辭世

烏克蘭「1原因」要求紅十字會：請將數千具俄羅斯人屍體送回

馬克宏警告：俄烏對戰將持續很久　全世界做好心理準備

快訊／法國海軍出動攔截！扣押俄羅斯127ｍ貨船

俄羅斯控FB審查俄媒「無視我們」　臉書出手了

快訊／俄媒報導：烏克蘭總統「離開基輔」

烏克蘭總統：現在是決定讓烏加入歐盟的關鍵時刻

導彈射中基輔大樓！恐怖「炸出巨洞」近照曝光　滿地殘骸留血跡

不斷更新／12萬烏克蘭人被迫逃離家園！ 　俄國侵略釀破千傷亡

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

男拿光碟測7-11「隱藏功能」　換到實用商品網驚：賺很大

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

雨天走失！法鬥跑1.2km求救　 寵物店老闆暖心幫洗澡等主人

購屋族追高實錄！他年薪120萬　嘆：第一次下斡旋竟被重擊

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

快訊／俄羅斯聲稱：烏克蘭拒絕和談　普丁一度下令俄軍停止前進

空投糖果給孩子！冷戰飛官「天空落下的不該是飛彈」101歲辭世

烏克蘭「1原因」要求紅十字會：請將數千具俄羅斯人屍體送回

馬克宏警告：俄烏對戰將持續很久　全世界做好心理準備

快訊／法國海軍出動攔截！扣押俄羅斯127ｍ貨船

俄羅斯控FB審查俄媒「無視我們」　臉書出手了

快訊／俄媒報導：烏克蘭總統「離開基輔」

烏克蘭總統：現在是決定讓烏加入歐盟的關鍵時刻

導彈射中基輔大樓！恐怖「炸出巨洞」近照曝光　滿地殘骸留血跡

不斷更新／12萬烏克蘭人被迫逃離家園！ 　俄國侵略釀破千傷亡

快訊／好消息！歷經46小時緊急撤僑　18僑民平安抵達波蘭

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘

布銳克曼單場16助攻刷新T1紀錄　海神教頭點出輸球主因

蔣淯安2天打了94分鐘　手感火燙原因「老婆女兒加持」

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世　粉絲震驚洗版：爺爺奶奶怎麼辦

快訊／俄羅斯聲稱：烏克蘭拒絕和談　普丁一度下令俄軍停止前進

空投糖果給孩子！冷戰飛官「天空落下的不該是飛彈」101歲辭世

26歲網紅不甩被拘捕風波！　獲釋秒爽PO「上半身全光照」曬身材

桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前

韋禮安宣布「人生2重大消息」　驚吐被警告：攝護腺要注意！

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

美情報委員會參員：普丁動向「不對勁」

不只烏克蘭？新衛星照：俄軍集結波蘭邊境

北約不忍了！首度啟動「反應部隊」　籲俄羅斯停火

即／美海軍驅逐艦正在穿越台灣海峽！

更／12萬烏克蘭人被迫逃離家園

烏總統視訊歐盟：這可能是你們最後一次看到我活著

聯合國「譴責俄侵烏」決議　俄投反對、中國棄權

俄裝甲車輾壓「行進中轎車」　基輔路人搶救

車臣出兵烏克蘭　要他向普丁道歉

即／白宮簽署備忘錄提供烏克蘭緊急軍援

即／俄媒報導：烏克蘭總統「離開基輔」

烏克蘭：俄軍向黑海附近2艘外國船隻開火

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

甜心主播爆不倫「車內尖叫大哭58秒片」曝光！

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

俄殘殺烏克蘭平民影片瘋傳　瑞莎崩潰大哭！

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

快訊／疑不滿遭背叛　高雄男當前妻面「持刀捅胸」

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

美情報委員會參員：普丁動向「不對勁」

不只烏克蘭？新衛星照：俄軍集結波蘭邊境

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

更多

最夯影音

更多
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼
邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

男拿光碟測7-11「隱藏功能」　換到實用商品網驚：賺很大

男拿光碟測7-11「隱藏功能」　換到實用商品網驚：賺很大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面