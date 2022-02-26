27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世　粉絲震驚洗版：爺爺奶奶怎麼辦

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大陸 大陸焦點 特派現場

27歲網紅唐痘痘驚傳去世　粉絲震驚洗版：爺爺奶奶怎麼辦

▲▼大陸27歲網紅「唐痘痘」。（圖／翻攝自微博／北青娛見）

▲「唐痘痘」常拍攝一些帶著爺爺奶奶搞笑的短片。（圖／翻攝自微博／北青娛見）

記者董美琪／綜合報導

大陸27歲網紅「唐痘痘」驚傳因急性胰腺炎過世，消息一出，26日在微博掀起關注，不少網友PO文表示不敢相信，特別是唐痘痘粉絲更是震驚悲傷，許多人哀悼「一路走好」，更有人說「嚇得我不敢熬夜了」。

大陸《北青報》報導，唐痘痘是天津人，他最後一則短片是20日發布一組文字和歌曲的個人圖片。據一位網名「大鵬」的短影片作者在自己的評論區回文「唐痘痘因為急性胰腺炎，一直發燒沒當回事，轉移到心臟，救護車來人就沒了。」

▼大陸27歲網紅「唐痘痘」。（圖／翻攝自微博／嗷嗷同學Zuao）

▲▼大陸27歲網紅「唐痘痘」。（圖／翻攝自微博／嗷嗷同學Zuao）

唐痘痘是以「和奶奶爺爺共同生活」的幽默短片成為網紅，片中他是一個被奶奶打的淘氣包，他也常在抖音裡，拍攝一些帶著爺爺奶奶搞笑的短片。

唐痘痘一週前最後更新的一段影片中，就曾對著爺爺奶奶說自己發燒了，露出非常難受的表情，提不起來精神。當時網友都以為是「劇本」，所以沒有想太多。

▼唐痘痘一週前最後更新的一段影片中，表示身體不舒服。（圖／翻攝自搜狐）

▲▼唐痘痘一週前最後更新的一段影片中，就曾對著爺爺奶奶說自己發燒了。（圖／路透）

有網友說，唐痘痘在直播裡他說過，小時候他由爺爺奶奶帶大，所以真的離不開他們。不少人對唐痘痘去世消息感到震驚，「作為一個普通的粉絲，真的非常悲傷。一個人能平安長大已是不易，能平凡的過一生其實也很難，希望他一路走好」、「我的天我還關注他抖音了」、「我還挺喜歡看他的短視頻呢」、「我好喜歡唐痘痘啊才27歲啊。和爺爺奶奶關係那麼好這老倆口怎麼辦啊」、「關注了他好久(淚)奶奶人也特別和藹特別可愛」。

▲▼ 。（圖／記者董美琪攝）

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