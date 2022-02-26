不掛五星旗了？陸駐烏使館警告公民：勿亮身份、秀具識別性標識！

▲烏克蘭政府發放槍枝給民兵。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏戰事持續，中國大陸駐烏克蘭大使館原先建議在烏公民開車長途旅行時「可在車身明顯處貼上中國國旗」，但26日又突然發出公告，稱烏克蘭社會上極端行為增加，出言不遜甚至持槍射擊，給在烏中國公民造成安全風險，建議公民「不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識」。

陸駐烏克蘭使館指出，最近一段時間，隨著烏俄戰事不斷升級，烏社會上極端行為增加，出言不遜甚至持槍射擊，給我在烏中國公民造成安全風險。

陸駐烏克蘭使館強調，在當前烏安全形勢特殊時期，要高度重視與烏民眾友好相處，避免就具體問題發生爭執，努力通過友好方式解決問題。盡量不要外出活動，遠離軍事設施、軍隊人員和持槍者，以減少安全風險，「不要對正在發生的交火及人員進行拍攝，也不得在未徵得對方同意情況下拍照。不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。」

陸駐烏克蘭使館還提到，要防範有關搭乘包機、高薪參加僱傭軍等各類詐騙宣傳，「有關公民撤離回國的一切事宜均以使館發布的通知為準。」

中國大陸25日才公告撤僑計劃，開放在烏公民展開登記，在此之前，大陸只警告公民注意安全、待在家裏，不要前往局勢不穩地區，以及建議開車長途旅行時「可在車身明顯處貼上中國國旗」。