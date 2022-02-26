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烏克蘭政府網站遭「俄網軍大隊」攻擊！　緊急求助南韓

▲▼駭客,網路攻擊。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

▲烏克蘭因為政府網站不斷遭駭，緊急求助南韓。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，如今更已深入首都基輔，不僅如此，烏克蘭的政府單位網站疑似也遭到俄國攻擊。烏克蘭駐南韓大使波諾馬連科（Dmytro Ponomarenko）為此尋求南韓政府的協助，希望能夠提高該國抵抗俄羅斯網攻的網路安全能力。

根據《路透社》報導，俄羅斯軍隊自24日發動攻擊後，持續前進，並以導彈襲擊基輔，而各國更是紛紛為此宣布制裁俄羅斯。烏克蘭駐南韓大使波諾馬連科則是在25日證實，烏克蘭的政府網站也遭到俄羅斯的網路攻擊。一間全球網路資訊安全公司表示，有一款新的破壞性軟體在烏克蘭流傳，已經攻擊了數百台的電腦，而這款軟體也被認為是針對該國的駭客行動。

烏克蘭駐南韓大使波諾馬連科先是感謝南韓總統文在寅尊重烏克蘭主權，並支持和平解決危機，但他卻同時表示，希望能夠獲得更多協助。他提到，「如果南韓能夠做為一個高度發展的高科技國家，在網路安全方面協助烏克蘭，我們必會非常感激。」公開尋求南韓的幫助。

文在寅先前曾表態會跟進美國與歐洲各國對俄羅斯進行經濟制裁，但是南韓外交部官員則表示，礙於俄韓貿易逐漸頻繁，且考慮到在俄韓企與僑民，將不考慮對俄羅斯進行獨立制裁。

南韓另一名外交部官員表示，南韓將加大對於烏克蘭的支持，但是並未針對烏克蘭尋求的網路安全方面進行回應。

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