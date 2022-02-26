基輔再爆激烈槍戰！記者連線一半「槍響連發」急撤　直擊畫面曝光

Sounds of battle in Kyiv this early morning. pic.twitter.com/ROBEfqAsnX — Status-6 (@Archer83Able) February 26, 2022

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基於當地時間25日晚間警告，俄軍恐怕在天亮前發動「暴風般襲擊」，一舉攻下首都。兩軍徹夜交戰，基輔及周邊地區當晚至26日凌晨爆炸聲四起，光是西北部就發生逾50起爆炸及槍響，上空火光不斷，終於在將近凌晨5點時回歸平靜。但據CNN報導，停火約45分鐘後，基輔靠近市中心的位置在當地時間凌晨5時45分（台灣時間上午11時45分）又爆出槍響。

《福斯新聞》派往烏克蘭的記者因斯特（Trey Yingst）於當地時間6時出頭在推特上傳影片，可見基輔天還微亮時傳出陣陣槍響，因斯特說明，在猛烈槍聲之下，他們不得不暫時轉移陣地，到其他地點進行連線報導。

We had to temporarily move our live position inside amid heavy gunfire. pic.twitter.com/q05OufUML6 — Trey Yingst (@TreyYingst) February 26, 2022

基輔以南約35公里的瓦西里基夫（Vasilkiv）市長巴拉西諾維奇（Natalia Balasynovich）稍早宣稱，瓦西里基夫中心街道上演激烈衝突，造成烏克蘭約200人受傷。

綜合外媒報導，基輔東部、西部及南部天黑後都爆發激戰。CNN指出，一切都發生在市內，但似乎尚未波及市中心，沒有居民成為襲擊目標，但聽見來自許多不同方向的爆炸聲。

烏克蘭媒體稍早指出，俄軍正試圖佔領一座發電廠。另根據《路透社》，烏軍宣稱擊退俄軍對基輔軍事基地的襲擊。