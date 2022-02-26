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「這群人」疫苗沒打夠就想放病毒！林氏璧4數據嘆：這不叫共存

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲感染科專家指出，長者疫苗沒打足就放許多病毒進來，殺傷力十分可怕。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心近日宣布國內進入「經濟防疫新模式」，部分防疫逐漸放寬。但國內專家也憂心，未來開放國門時，許多長者的疫苗接種率仍不足，可能會造成一定程度的重症死亡，指揮中心藉此以香港及新加坡為鑑，呼籲民眾盡快施打疫苗。而前台大感染科醫師林氏璧強調，「老人家疫苗沒有打起來前，就把病毒放很多進來，那是與病毒共存亡！」

林氏璧在臉書提及，前幾日和指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞討論到香港確診死亡案例中，許多是尚未施打疫苗的長者，建議指揮中心可和國人分享這項訊息，而羅一鈞也說，指揮中心有計畫陸續與大家分析各國接種疫苗的相關數據，讓大家更明白施打疫苗的好處。醫師也直指，長者疫苗沒有施打到一個程度，就放許多病毒進來，「那不是與病毒共存，那是與病毒共存亡！」

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除了指揮中心所公布的完整接種疫苗與未完整接種，香港統計兩者死亡率相差18倍，新加坡的數據則是相差21.8倍，也顯見接種疫苗對於預防死亡、重症很有幫助。林氏璧補充，香港這波Omicron至2月23日止，已累計153人死亡，其中90人為長照機構住民。如同各國這2年來一再呈現「長照機構的老人家群聚感染非常有可能造成大量死亡」。

▲▼香港及新加坡確診個案死亡疫苗施打狀況。（圖／指揮中心提供）

▲香港確診個案死亡的疫苗施打狀況。（圖／指揮中心提供）

林氏璧強調，即使是毒力已經下降的Omicron，沒打疫苗在老人家殺傷力依舊十分可怕。且香港再細部分析前102例死亡個案，其中僅有7人接種完整兩劑疫苗，另外95人都是未完成接種或是完全沒打疫苗。

還有一項資料是，新加坡自2021年5月累計到2022年1月底的，不同年齡層未施打疫苗，與接種兩劑、三劑的致死率比較，整體而言，打兩劑致死率會降10倍，打三劑可降到21.8倍，林氏璧也提供數字給大家參考：

1.39歲以下，打兩劑和打三劑都無人死亡。
2.40~49歲 打兩劑降17倍，打三劑無人死亡。
3.50~59歲 打兩劑降19倍，打三劑無人死亡。
4.60~69歲 打兩劑降19倍，打三劑降65倍。
5.70~79歲 打兩劑降12倍，打三劑降94倍。
6.80歲以上 打兩劑降6.5倍，打三劑降25倍。

陳時中也多次強調，台灣即將邁向經濟防疫新模式之路，接種疫苗會是這場決戰過程中，非常重要的工具。

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