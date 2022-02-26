　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡其昌賀中職第六隊成軍點名他　釣出「台南Josh」本尊親回：你確定？

▲▼中華職棒與球員工會團體協約簽約儀式-蔡其昌,陳傑憲。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡其昌參加中華職棒與球員工會團體協約簽約儀式。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌25日參加中職與球員工會活動，宣布台鋼集團將在3月2日簽署意向書，第6隊基本上沒有疑慮。蔡其昌隨後透過臉書分享好消息，並標註知名棒球YouTuber「台南Josh」鄭毓倫說，「如果職棒第六隊能順利成軍的話，往後要麻煩你多多支持」，未料釣出本人親回：「會長，你確定台鋼希望我支持他們嗎？」民進黨立委蔡適應也留言開玩笑說：「副院長，你可能不清楚他的『嗨嗨』有什麼功能喔！請小心服用。」

「台南Josh」經常透過影片介紹職棒數據，他以「嗨嗨，我是Josh」當作開場白，讓許多棒球迷印象深刻，不過，過去數度發生被他介紹的球員表現下滑、受傷的狀況，網友因此延伸出「被嗨了」的棒球流行用語。

蔡其昌昨天透過臉書貼出「台南Josh」過去在影片說「大家可以不用期望有第六隊出現了」的截圖畫面，並隔空向「台南Josh」喊話說，如果職棒第六隊能順利成軍的話，往後要麻煩他多多支持，給新球隊滿滿溫暖；未料釣出「台南Josh」本人留言回應：「會長，你確定台鋼希望我支持他們嗎？」

台南市長黃偉哲也在該貼文留言，「連第六隊也能嗨出來」，蔡適應則說，「副院長，你可能不清楚他的『嗨嗨』有什麼功能喔！請小心服用。」使得蔡其昌無奈回覆：「 這⋯⋯好像有點道理」。

▼台南Josh也透過臉書分享蔡其昌的貼文。（圖／翻攝自台南Josh粉絲專頁）

▲▼台南Josh在臉書分享蔡其昌的貼文。（圖／翻攝自台南Josh粉絲專頁）

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
快訊／登山客攀品田山墜谷！領隊拉人也墜落雙雙失聯
快訊／俄羅斯8特工滲透失敗！　遭識破全躺路邊
快訊／美海軍驅逐艦正在穿越台灣海峽！
獨／本土新增大專2例！　高中1例確診
快訊／基輔爆發「逾50次機關槍掃射、爆炸」　交戰畫面曝光
北約不忍了！首度啟動「反應部隊」　向俄喊話：立即停火
華郵：美國準備助烏克蘭總統「離開基輔」　避免遭殺害
俄恐動用「炸彈之父」攻烏！　能瞬間蒸發人體、內臟粉碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

印尼蘇門答臘地震釀7死85傷　吳釗燮慰問印尼震災

蔡其昌賀中職第六隊成軍點名他　釣出「台南Josh」本尊親回：你確定？

肯定烏克蘭總統死守基輔　邱毅：若是蔡大小姐早就開溜了

林飛帆聲援莫斯科代表處抗議　「此刻我們都是烏克蘭人」

賴勁麟捲內線交易　賴品妤母喊冤：知股價跌只賣3張、留近200張？

三立董事長林崑海告別式　蔡英文眼眶泛淚：海董掛念的都是台灣

烏克蘭戰爭反映台海！　矢板明夫：對中國、台灣幾乎是一場預演

F**k the War！《這是我的戰爭》聲援烏克蘭　一週收入全捐出

俄羅斯飛彈狂轟烏克蘭　蔣萬安：應思考提供人道協助

陸委會：中共藉俄烏戰事操作認知作戰　影響台灣內部民心士氣

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

柳俊烈遭爆炒房！「90%貸款又轉賣」　2年淨賺1億內幕曝光…正直形象破滅

妹妹家附近遭炸毀！烏克蘭正妹崩潰大哭　瑞莎心碎家鄉奶奶一直哭「今天都是飛彈」

陳庭妮爬山被求婚大喊：很累欸　曝和胡宇威婚禮「想走南法風」

印尼蘇門答臘地震釀7死85傷　吳釗燮慰問印尼震災

蔡其昌賀中職第六隊成軍點名他　釣出「台南Josh」本尊親回：你確定？

肯定烏克蘭總統死守基輔　邱毅：若是蔡大小姐早就開溜了

林飛帆聲援莫斯科代表處抗議　「此刻我們都是烏克蘭人」

賴勁麟捲內線交易　賴品妤母喊冤：知股價跌只賣3張、留近200張？

三立董事長林崑海告別式　蔡英文眼眶泛淚：海董掛念的都是台灣

烏克蘭戰爭反映台海！　矢板明夫：對中國、台灣幾乎是一場預演

F**k the War！《這是我的戰爭》聲援烏克蘭　一週收入全捐出

俄羅斯飛彈狂轟烏克蘭　蔣萬安：應思考提供人道協助

陸委會：中共藉俄烏戰事操作認知作戰　影響台灣內部民心士氣

酒後「誤叫1專車」　司機問話她以為被虧！尷尬癌爆發網笑翻

缺一台特斯拉嗎？到高雄消費200元登錄日月抽　iPhone13天天送

大口咬會爆餡！「桂冠芝麻、花生湯圓」變身冰淇淋大福了

樓上洗車樓下分裝　保險箱藏千包毒咖啡...警攻堅逮7人

五寶麵回歸！總裁牛肉麵插旗BELLAVITA　再推新菜單麻香抄手拌麵

韋禮安評「寒風刺骨」　王彙筑含八仙果ＰＫ基隆藍又時

聲林3選手力抗外敵壓力山大！學長姐帶大禮探班全員嗨翻

西乙烏克蘭後衛：我願意回國拿槍參戰！　家鄉妻子嚇壞每天哭10次

快訊／登山客攀品田山墜谷！領隊拉人也墜落雙雙失聯　警消急搜救

周星馳御用醜妹「齙牙珍」真面目正翻！激似王祖賢　消失12年現況曝

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

黃士修揭烏克蘭解套方式　喊話台向美宣戰

俄國為什麼敢打烏克蘭　盾牌牙醫分析原因

矢板明夫：俄烏戰爭對中國、台灣幾乎是一場預演

三立董事長林崑海告別式　蔡英文眼眶泛淚

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

烏俄大戰持台胞證可撤僑？　「台灣小伙」遭揭是中國培訓網紅

《這是我的戰爭》聲援烏克蘭

陸委會：中共藉俄烏戰事操作認知作戰

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

俄羅斯飛彈狂轟烏克蘭　蔣萬安：應思考提供人道協助

烏克蘭人錄影求美國總統派兵　「不然烏克蘭、台灣很快會被佔領」

前國安局長：全世界都認為台灣很危險

林飛帆聲援莫斯科代表處抗議　「此刻我們都是烏克蘭人」

烏克蘭總統死守基輔　邱毅：若是蔡大小姐早就開溜了

更多熱門

相關新聞

職棒第6隊來了！陳其邁嗨曝喜訊

職棒第6隊來了！陳其邁嗨曝喜訊

台鋼集團已確定有意願成為第6隊，將於3月2日到聯盟簽訂加盟意向書。高雄市長陳其邁嗨曝喜訊表示，職棒第6隊來了！球迷等待這一刻很久了，聽到這個消息都很興奮，上任後一直「鴨子划水」逐一與有意願投資的單位接觸洽談，展現高雄的誠意。他強調，職棒、職籃，兩個職業隊都到位，高雄樂於成為熱愛及友善運動的城市。

味全龍首戰台南　就靠王維中破魔咒

味全龍首戰台南　就靠王維中破魔咒

球迷病逝　拿莫．伊漾寫歌狂掉淚

球迷病逝　拿莫．伊漾寫歌狂掉淚

曹祐齊Live BP讓葉總驚嘆連連：滿強的

曹祐齊Live BP讓葉總驚嘆連連：滿強的

10支美職球隊看林子偉測試　葉總好評

10支美職球隊看林子偉測試　葉總好評

關鍵字：

蔡其昌中職

讀者迴響

熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

已婚「甜心主播」車上激吻人夫挨告　呂佳宜回應了

莫斯科御林軍激戰烏守軍 網友貼俄坦克被毀、士兵慘死畫面

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

烏克蘭男童遭彈片削斷手　150烏軍投降

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

俄裝甲車輾壓「行進中轎車」　基輔路人搶救

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

車臣出兵烏克蘭　要他向普丁道歉

黃士修揭烏克蘭解套方式　喊話台向美宣戰

更多

最夯影音

更多
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼
烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面