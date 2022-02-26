蔡其昌賀中職第六隊成軍點名他　釣出「台南Josh」本尊親回：你確定？

▲蔡其昌參加中華職棒與球員工會團體協約簽約儀式。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌25日參加中職與球員工會活動，宣布台鋼集團將在3月2日簽署意向書，第6隊基本上沒有疑慮。蔡其昌隨後透過臉書分享好消息，並標註知名棒球YouTuber「台南Josh」鄭毓倫說，「如果職棒第六隊能順利成軍的話，往後要麻煩你多多支持」，未料釣出本人親回：「會長，你確定台鋼希望我支持他們嗎？」民進黨立委蔡適應也留言開玩笑說：「副院長，你可能不清楚他的『嗨嗨』有什麼功能喔！請小心服用。」

「台南Josh」經常透過影片介紹職棒數據，他以「嗨嗨，我是Josh」當作開場白，讓許多棒球迷印象深刻，不過，過去數度發生被他介紹的球員表現下滑、受傷的狀況，網友因此延伸出「被嗨了」的棒球流行用語。

蔡其昌昨天透過臉書貼出「台南Josh」過去在影片說「大家可以不用期望有第六隊出現了」的截圖畫面，並隔空向「台南Josh」喊話說，如果職棒第六隊能順利成軍的話，往後要麻煩他多多支持，給新球隊滿滿溫暖；未料釣出「台南Josh」本人留言回應：「會長，你確定台鋼希望我支持他們嗎？」

台南市長黃偉哲也在該貼文留言，「連第六隊也能嗨出來」，蔡適應則說，「副院長，你可能不清楚他的『嗨嗨』有什麼功能喔！請小心服用。」使得蔡其昌無奈回覆：「 這⋯⋯好像有點道理」。

▼台南Josh也透過臉書分享蔡其昌的貼文。（圖／翻攝自台南Josh粉絲專頁）