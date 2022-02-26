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林飛帆聲援莫斯科代表處抗議　「此刻我們都是烏克蘭人」

▲▼民眾聚集在莫斯科代表處前抗議。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

▲民眾聚集在莫斯科代表處前抗議。（圖／翻攝自林飛帆臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯全面進犯烏克蘭，導彈在烏克蘭境內四射，民進黨副秘書長林飛帆25日下午前往莫斯科代表處，聲援要求俄羅斯停止侵略的烏克蘭民眾。林飛帆表示，台灣能替烏克蘭做的，除了政府加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁行動外，民間社會也可透過支持烏克蘭人的抵抗行動，強力譴責俄羅斯的侵略行為來持續聲援。

林飛帆表示，「We’re all Ukrainians today（我們都是烏克蘭人）」，昨天下午聽說在台的烏克蘭朋友們聚集在莫斯科代表處前面，向俄羅斯表達抗議、要求停止侵略，於是決定到現場表達支持，在現場的不只有在台的烏克蘭人，也有來自立陶宛、和歐洲各國的朋友，甚至是來自俄羅斯，但反對普丁發動侵略戰爭的俄羅斯人。

「大家心裡都充滿焦急，也誠心希望這個人道悲劇能夠被遏制」，林飛帆表示，此刻台灣能夠替烏克蘭做的，除了政府加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁行動之外，民間社會也可以有更多角色來支持烏克蘭，包括持續聲援、支持烏克蘭人的抵抗行動，強力譴責俄羅斯的侵略行為，又或著，向國際社會表達台灣絕對不會認同這種威權擴張的侵略行動。

林飛帆強調，相信無論這些行動是大或小，都會有所意義，也都能盡一份力，接下來幾天，台灣的公民團體，以及各國在台灣關心烏克蘭的朋友，應該都還會發起相關的活動，希望大家持續關注，也要請大家盡可能去給他們溫暖和支持。

此外，台灣人權促進會25日發布「台灣公民團體堅決反霸權侵略戰爭，嚴厲譴責俄羅斯武力侵略烏克蘭」連署，獲得經濟民主連合、台灣勞工陣線協會、SFT-Taiwan、台灣青年民主協會、香港邊城青年響應支持，目前連署名單持續增加中。 

該聲明表示，作為台灣各界長期爭取自由、民主、人權與各項進步價值的公民團體，針對滿口謊言的俄羅斯普丁政權，竟於2022年2月24日下令武裝部隊從多方武力攻擊烏克蘭，造成無辜人民死傷，對此必須發出最沈痛與嚴厲的譴責，俄羅斯作為當前聯合國安理會的輪值主席，卻公然挑戰聯合國憲章第一條維持國際和平及安全之宗旨，並明顯違反第二條第四款「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立」之規範。

聯署聲明並指，呼籲台灣政府應本於人道與保障人權的價值，應進一步提出保護在台烏克蘭人民與援助任何可能來台尋求庇護之烏克蘭難民的相關措施，盡快立法通過難民法與相關庇護措施，讓台灣再次對國際社會說：「Taiwan can help！」

▲▼民眾聚集在莫斯科代表處前抗議。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

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