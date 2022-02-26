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2021+桃園地景藝術節推出「桃園宴」　3／1開始線上預約報名

▲2021+桃園地景藝術節推出「桃園宴」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲2021+桃園地景藝術節推出「桃園宴」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021+桃園地景藝術節」即將於3月11日至27日，首度在都會區「桃園區」展出，範圍包括南崁溪、桃林鐵路、虎頭山公園、創新園區等地。市府文化局並藉由地景藝術節推廣食當季、零哩程，以食物認識桃園的「桃園宴」，由藍帶主廚設計成14道美味佳餚、3道特色飲品，自3月1日開始線上預約報名，限量席次，售完為止。

▲2021+桃園地景藝術節推出「桃園宴」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲「桃園宴」發表會於大溪區C house溪房子手作舉行。（圖／記者楊淑媛攝）

2021+桃園地景藝術節「桃園宴」發表會，25日於大溪區C house溪房子手作舉行，市府文化局長莊秀美、體育局長莊佳佳、青年局長陳冠穎亦到場品嚐由桃園在地食材製作的特色美食，期民眾們透過「桃園宴」了解土地友善或在地獨特的農耕理念，探討人與土地的新關係。

▲2021+桃園地景藝術節推出「桃園宴」。（圖／記者楊淑媛攝）

「桃園宴」結合在地農家，以桃園三號米、新屋鵝、石門水庫活魚、桃園豬、平鎮蜂蜜、龜山茶等在地食材，由藍帶主廚設計成14道美味佳餚、3道特色飲品，將於3月19日、3月20日、3月26日、3月27日四天，推出560限量席次的餐會，並自3月1日開始線上預約報名，每席售價800元，數量有限，售完為止。

▲2021+桃園地景藝術節推出「桃園宴」。（圖／記者楊淑媛攝）

至於，在2022年舉辦的桃園地景藝術節，為何名稱是「2021+」？文化局說，受到疫情影響，2021年原擬舉辦的地景節，延期到今年3月天展開，因此在名稱增加「+」，賦予活動在疫情蔓延下，桃園面對未知挑戰的勇氣！

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