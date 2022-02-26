　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

天冷催買氣！東森購物網保暖業績賣破4億　除濕機訂單北部占近6成

東森購物網保暖用品買氣爆發、開學3C促銷（圖／東森購物網提供）

▲寒流發威，保暖用品需求激增，帶動電暖器等抗寒家電熱賣。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

寒流加上連日陰雨，根據中央氣象局統計，今年台北1、2月降雨天數創下24年最多紀錄，僅6天完全無雨，雨量超過同期平均的2倍，北部、東北部日照數平均更是70年以來最少的一年，民眾大喊「快發霉了」。濕冷天氣帶動保暖、除濕商品買氣暴增，東森購物網統計2月至今，保暖商品業績達4.38億，尤其這波寒流讓2/18～2/24的保暖買氣較去年同期成長150%。此外，除濕機、雨具、防潮用品等居家除濕需求也大增，尤其是北部人買最多占了近6成。

石墨烯塑崩褲（圖／東森購物網提供）

東森購物網指出，從銷售品項進一步分析，去年爆紅的石墨烯商品買氣最旺，前10大熱銷保暖品中，科技衣褲、毯被就佔了8項，其中林美秀吳淡如代言的石墨烯塑崩褲、HSG石墨烯超彈循環塑崩衣及石墨烯超導被就囊括了前3名，平均6分鐘賣出一件石墨烯塑崩褲；寒冬中保暖小家電也很受消費者青睞，銷售前三名為暖腳專家勳風智能恆溫SPA電動滾輪足浴機、TAIGA北歐天使瞬熱式暖房機、愛康環抱式溫熱氣壓美腿機。

東森購物網抗寒家電促銷（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網集結電暖器、電暖爐等抗寒家電，下殺79折起。（圖／翻攝自東森購物網）

關於保暖對策，東森購物網精選電暖器、電暖爐、電熱毛毯等多款品牌抗寒家電，即日起到2月底止破盤下殺79折起，保暖專區滿額可獲得500禮物卡，指定商品最高送1000東森幣，冷暖氣機即日起推出早鳥特價回饋無上限，登記送最高10%禮物卡，2/25-2/28連假再加碼5%禮物卡。

另外，各地連日陰雨不斷，不少人會開除濕機去除屋內溼氣，近期除濕機也成為熱銷夯品，東森購物網公布熱賣的前三大，分別是Panasonic國際牌一級能效ECONAVI空氣清淨除濕機11公升、HITACHI日立一級能效12公升負離子清淨除濕機、MITSUBISHI三菱一級能效25L日本製超強效變頻清淨除濕機，選購首重省電效能。

針對想划算入手除濕機的人，東森購物網也有熱銷推薦，如HERAN禾聯16公升一級能效空氣清淨除濕機，活動價9,900元，獨家送電暖器；Panasonic國際牌一級能效6L除濕機F-Y12ES，活動價5,031元，東森幣14%；Whirlpool惠而浦16公斤快烘瓦斯型滾筒乾衣機8TWGD8620HW，3/1前加碼登記送1500東森禮物卡、歌林電鬍刀。

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
瑞莎崩潰大哭！俄戰機血洗平民影片瘋傳　她悲憤飆罵
俄軍被轟成焦屍畫面曝！　至死仍緊握步槍
俄烏談判露曙光！　烏總統發言人：將討論舉行的時間地點
烏克蘭戰爭反映台海！　日分析：對中國、台灣幾乎是一場預演
三立董事長林崑海告別式　蔡英文眼眶泛淚：海董掛念的都是台灣
烏軍英雄「手動引爆」炸彈　毀橋阻俄軍推進！無線電和同袍道別

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

天冷催買氣！東森購物網保暖業績賣破4億　除濕機訂單北部占近6成

美式、燕麥拿鐵全買1送1！4大超商「228連假咖啡優惠」懶人包

摩斯228連假早晚餐優惠！米漢堡任2套200元、樂活市集開賣履歷農產

提升「免疫力」靠飲食！5種超級食物、養生補給品雙管齊下變健康

過年期間爆吃、每天做飯備餐好疲倦　溫妮、關關曝「7+7計畫」自信回歸職場

動漫祭消費指標榜　《鬼滅之刃》週邊強奪冠亞軍

「彰化好物購」2021創億元商機　東森購物網送2台機車大獎

保全酒精噴人臉、採訪沒開錄音…全球75%長期疲累，你是哪一累？！4步驟「免費拿鷄精」K.O.疲勞

新北人衝了沒？宏匯廣場「奇幻海洋水舞秀」倒數2週「拍照打卡」再抽千元購物金

全聯推「在家吃早餐」食材買1送1！早餐神器廚電換購5折起

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

柳俊烈遭爆炒房！「90%貸款又轉賣」　2年淨賺1億內幕曝光…正直形象破滅

妹妹家附近遭炸毀！烏克蘭正妹崩潰大哭　瑞莎心碎家鄉奶奶一直哭「今天都是飛彈」

陳庭妮爬山被求婚大喊：很累欸　曝和胡宇威婚禮「想走南法風」

天冷催買氣！東森購物網保暖業績賣破4億　除濕機訂單北部占近6成

美式、燕麥拿鐵全買1送1！4大超商「228連假咖啡優惠」懶人包

摩斯228連假早晚餐優惠！米漢堡任2套200元、樂活市集開賣履歷農產

提升「免疫力」靠飲食！5種超級食物、養生補給品雙管齊下變健康

過年期間爆吃、每天做飯備餐好疲倦　溫妮、關關曝「7+7計畫」自信回歸職場

動漫祭消費指標榜　《鬼滅之刃》週邊強奪冠亞軍

「彰化好物購」2021創億元商機　東森購物網送2台機車大獎

保全酒精噴人臉、採訪沒開錄音…全球75%長期疲累，你是哪一累？！4步驟「免費拿鷄精」K.O.疲勞

新北人衝了沒？宏匯廣場「奇幻海洋水舞秀」倒數2週「拍照打卡」再抽千元購物金

全聯推「在家吃早餐」食材買1送1！早餐神器廚電換購5折起

就是他了！日媒曝菅野智之第8度開幕戰先發　破隊史紀錄

烏克蘭硬漢「肉身擋坦克」！俄軍嚇到Z字型飄移　軍備左右搖晃

「迪士尼靠墊沙發」長出小飛象大耳！維尼款屁屁爆開超搞笑

芬蘭也想加入北約！　俄恐嚇：將面臨嚴重軍事和政治後果

首位非裔女性　拜登提名傑克森任大法官

連假首日上午「國道5地雷路段」出爐！1路段紫爆車速不到20km

新竹人挖寶去！首場「免廢市集野餐派對」今開跑　前30攤還送餐飲

烏克蘭硬起來！俄國士兵被「轟成焦屍」　手中緊握步槍到最後一刻

俄軍血洗殘殺烏克蘭平民影片瘋傳！瑞莎崩潰大哭　12字悲憤飆罵

烏俄「前夫前妻」情仇瘋傳　美女醫一句話揭穿暗黑用意

恐怖畫面曝！烏俄新聞播到一半　飛彈突然從記者「頭頂上飛過」

消費熱門新聞

醫師研發減重茶一天一包就能瘦

搶喝買1送1！超商228咖啡優惠懶人包

超商「美式、拿鐵買2送2」只有6天

「IG男友」必備心機小道具

超商限時6天咖啡飲品第2杯8元喝

屈臣氏日系美髮女神節下殺超低價

4大超商「228連假咖啡優惠」一次看

摩斯228連假早晚餐優惠！米漢堡2套

溫妮、關關曝「7+7計畫」自信回歸職場

超商228連假加碼「大杯美式買1送1」

全聯推「在家吃早餐」食材買1送1

4大Apple夯品最殺不到2千　必搶時段快看

星二代「靠油甩油」　收獲真愛

二寶爸走出低谷　外送是人生支柱

更多熱門

相關新聞

彰化好物購創億元商機　東森購物網送2台機車大獎

彰化好物購創億元商機　東森購物網送2台機車大獎

因應新冠疫情衝擊，彰化縣政府與東森購物網合作設立「彰化好物購」專區，提供眾多彰化在地優質產品，2021年在東森購物網創下1億元商機，為了感謝消費者支持，彰化縣政府與東森購物網在去年8月到2022年1月2日特別舉辦「彰化好物購 破億破疫」購物抽獎活動，壓軸送出2台YAMAHA JOG125機車，兩名得獎者分別住在新北市及台北市，日前舉行頒獎儀式，兩名幸運得獎者也都親自下彰化領獎，從彰化縣工策會總幹事張啟楷及東森購物網執行長楊俊元手中領取機車大獎。

喝酒保暖？營養師揭真相「反而失溫」

喝酒保暖？營養師揭真相「反而失溫」

肉球冰冰的！兔猻尾巴一捲放大絕踩踩取暖

肉球冰冰的！兔猻尾巴一捲放大絕踩踩取暖

東森農場料理之王料理包　獲食品界米其林獎章

東森農場料理之王料理包　獲食品界米其林獎章

連日下雨他問「大家還會洗車嗎」

連日下雨他問「大家還會洗車嗎」

關鍵字：

東森購物寒流保暖除濕石墨烯

讀者迴響

熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

烏克蘭男童遭彈片削斷手　150烏軍投降

莫斯科御林軍激戰烏守軍 網友貼俄坦克被毀、士兵慘死畫面

俄裝甲車輾壓「行進中轎車」　基輔路人搶救

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

車臣出兵烏克蘭　要他向普丁道歉

印尼6.2強震！至少7死85傷　410座建築倒塌

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

黃士修揭烏克蘭解套方式　喊話台向美宣戰

後悔晚買！冷氣團發威「2家電」用過回不去

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

即／烏克蘭有意談判　俄羅斯：放下武器就談判

更多

最夯影音

更多
烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面