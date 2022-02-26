天冷催買氣！東森購物網保暖業績賣破4億　除濕機訂單北部占近6成

▲寒流發威，保暖用品需求激增，帶動電暖器等抗寒家電熱賣。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

寒流加上連日陰雨，根據中央氣象局統計，今年台北1、2月降雨天數創下24年最多紀錄，僅6天完全無雨，雨量超過同期平均的2倍，北部、東北部日照數平均更是70年以來最少的一年，民眾大喊「快發霉了」。濕冷天氣帶動保暖、除濕商品買氣暴增，東森購物網統計2月至今，保暖商品業績達4.38億，尤其這波寒流讓2/18～2/24的保暖買氣較去年同期成長150%。此外，除濕機、雨具、防潮用品等居家除濕需求也大增，尤其是北部人買最多占了近6成。

東森購物網指出，從銷售品項進一步分析，去年爆紅的石墨烯商品買氣最旺，前10大熱銷保暖品中，科技衣褲、毯被就佔了8項，其中林美秀吳淡如代言的石墨烯塑崩褲、HSG石墨烯超彈循環塑崩衣及石墨烯超導被就囊括了前3名，平均6分鐘賣出一件石墨烯塑崩褲；寒冬中保暖小家電也很受消費者青睞，銷售前三名為暖腳專家勳風智能恆溫SPA電動滾輪足浴機、TAIGA北歐天使瞬熱式暖房機、愛康環抱式溫熱氣壓美腿機。

▲東森購物網集結電暖器、電暖爐等抗寒家電，下殺79折起。（圖／翻攝自東森購物網）

關於保暖對策，東森購物網精選電暖器、電暖爐、電熱毛毯等多款品牌抗寒家電，即日起到2月底止破盤下殺79折起，保暖專區滿額可獲得500禮物卡，指定商品最高送1000東森幣，冷暖氣機即日起推出早鳥特價回饋無上限，登記送最高10%禮物卡，2/25-2/28連假再加碼5%禮物卡。

另外，各地連日陰雨不斷，不少人會開除濕機去除屋內溼氣，近期除濕機也成為熱銷夯品，東森購物網公布熱賣的前三大，分別是Panasonic國際牌一級能效ECONAVI空氣清淨除濕機11公升、HITACHI日立一級能效12公升負離子清淨除濕機、MITSUBISHI三菱一級能效25L日本製超強效變頻清淨除濕機，選購首重省電效能。

針對想划算入手除濕機的人，東森購物網也有熱銷推薦，如HERAN禾聯16公升一級能效空氣清淨除濕機，活動價9,900元，獨家送電暖器；Panasonic國際牌一級能效6L除濕機F-Y12ES，活動價5,031元，東森幣14%；Whirlpool惠而浦16公斤快烘瓦斯型滾筒乾衣機8TWGD8620HW，3/1前加碼登記送1500東森禮物卡、歌林電鬍刀。