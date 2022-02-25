「彰化好物購」2021創億元商機　東森購物網送2台機車大獎

▲彰化縣政府與東森購物網在去年底舉辦購物抽獎活動，壓軸送出2台YAMAHA JOG125機車，兩名幸運得主日前親自下彰化領獎。（左起）東森購物網執行長楊俊元、得獎者葉小姐及孫小姐、彰化縣工策會總幹事張啟楷。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

因應新冠疫情衝擊，彰化縣政府與東森購物網合作設立「彰化好物購」專區，提供眾多彰化在地優質產品，2021年在東森購物網創下1億元商機，為了感謝消費者支持，彰化縣政府與東森購物網在去年8月到2022年1月2日特別舉辦「彰化好物購 破億破疫」購物抽獎活動，壓軸送出2台YAMAHA JOG125機車，兩名得獎者分別住在新北市及台北市，日前舉行頒獎儀式，兩名幸運得獎者也都親自下彰化領獎，從彰化縣工策會總幹事張啟楷及東森購物網執行長楊俊元手中領取機車大獎。

得獎者葉小姐分享當初接到電話通知得獎時的心情，覺得自己怎麼可能那麼幸運，而且離購買時間太久遠，又要先繳10%所得稅，一度以為是詐騙集團，東森購物網客服請她親自回撥客服電話再次確認後，才相信自己得獎。雖然活動結束，楊俊元也承諾未來會持續推廣彰化專區在地商品。

彰化縣政府與東森購物網自2020年11月合作開設「彰化好物購」專區以來，透過5大主題行銷活動，2021年就締造上億元的業績，因此去年8月份特別推出機車抽獎活動，感謝消費者支持。彰化縣長王惠美更不遺餘力多次親上東森電視購物《東森農場》系列節目，推廣彰化在地農產品「社頭友善珍珠芭」、「彰化溫室早春葡萄」及彰化漁會推出「牛轉鱻饗禮盒」，檔檔熱銷。

▲彰化縣長王惠美多次親上東森電視購物《東森農場》系列節目，推廣彰化在地農產品。

王惠美說，彰化是「中小企業原鄉」，在地優質產品眾多，「彰化好物購」專區能以高品質且最優惠價格分享給消費者，彰化在地美食去年本土疫情升溫，使得線下實體消費緊縮，衝擊地方產業及民生經濟，如今疫情降溫解封，希望透過抽獎活動，能振興經濟刺激買氣，擴大彰化城市行銷，也創造消費者、彰化、廠商三贏的佳績。

