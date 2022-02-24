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東森農場料理之王料理包　獲食品界米其林「iTQi」2星獎章

「料理之王料理包」獲食品界米其林「iTQi」2星獎章（圖／東森購物提供）

▲「料理之王料理包」黑椒牛柳口味、蛤蜊海鮮口味，獲得食品界的米其林「iTQi」二星美味風味絕佳獎章殊榮。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情帶動宅經濟，東森購物網2021年找來「料理之王」第一季的優秀廚師們推薦代言「東森農場料理之王料理包」，上市8個月狂賣65萬包、業績狂飆近3800萬元，成為東森自營品中，常溫調理商品的銷售冠軍。今年「料理之王料理包」再登榮譽榜單，黑椒牛柳調理包獲得食品界的米其林「iTQi」二星美味風味絕佳獎章，蛤蜊海鮮調理包榮獲「iTQi」一星美味風味絕佳獎章的殊榮。

iTQi全名為「International Taste & Quality Institute 國際風味暨品質評鑑所」，位於比利時布魯塞爾，每年由專業廚師、品酒師和美食專家等，評選來自世界各地的食品，依照外觀、香氣、口感、質地、後味等評分，並授予獎項。因參與評鑑的多為專業人士，加上複雜的評鑑方式，能在其中獲得星獎不僅困難，還具有相當可靠的公信力，人稱食品界的米其林指南認證。

料理之王「黑椒牛柳調理包」及「蛤蜊海鮮調理包」分別榮獲iTQi二星美味及一星美味的風味絕佳獎章，從上千家相關產品企業中脫穎而出。東森農場「料理之王料理包」推出短短不到一年就能榮獲如此成績，其「美味」要訣在於「料好實在」的核心價值。聯名推薦的人氣主廚施捷夫及料理網紅秘魯太泰（鄧惠文）在得知得獎消息後，也感到與有榮焉。東森購物慶祝熱銷及iTQi獲獎，將於3/1（二）晚間21:40在東森電視購物第46台節目LIVE推薦，下單還可50%東森幣回饋。

東森農場料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲東森農場料理之王聯名料理包共有6種口味。（圖／東森購物提供）

東森購物關懷在地農產，推出東森農場料理包，料理包採用台灣優良的農特產品食材生產製造，並擁有世界級品質FSSC22000食安保證，強調是2021年最安全、最安心、美味最滿分的料理包。東森農場料理之王聯名料理包共有6種口味，包含黑椒牛柳、和風咖哩雞、精燉豚肉、川味辣雞、義大利麵醬、蛤蜊海鮮、義大利麵醬-蕃茄蘑菇，可於東森購物全通路購買。

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