醫療院所228連假不休息　南投縣再推打疫苗送禮券好康

▲南投縣利用228連假期間力拚第3劑普及率（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為提升縣內疫苗接種率，南投縣政府推出「接種疫苗，加碼送禮券」活動，從今天228連假首日至3月15日，凡年滿18歲、接種第3劑疫苗，或65歲（原住民55歲）以上接種任一劑疫苗的縣民，都可獲得100元禮券；衛生局長陳南松呼籲提升自我及家人的健康保護，普及疫苗接種率、全民一同攜手防範疫情。

陳南松表示，縣內新冠肺炎疫苗第1劑接種率已近8成、領先全國平均，第2劑接種率也達73.3%，未來主要目標，即加強推動第2劑疫苗接種達12週、尤其是65歲以上民眾，務必前往施打第3劑疫苗，近期已針對符合資格的長者造冊、逐里逐人分發通知。

陳南松也提及，縣內13鄉鎮市衛生所在228連假都不會休息，鼓勵符合施打條件的民眾多前往接種疫苗；今天特別在南投市慈濟南投聯絡處及草屯鎮公所中廊，設置2個大型接種站提供接種服務，另南投市家樂福也響應協助在賣場中設置快打站，方便更多人施打疫苗。

衛生局提醒，民眾在本次活動期間內可洽詢各鄉鎮市衛生所、9家醫院及64家合約診所預約，符合條件者都將贈送100元禮券，如禮券發完時則改發送等值禮品，數量有限；前往施打時，記得備妥健保卡及俗稱小黃卡的疫苗接種紀錄卡，提升自我及家人的健康保護，普及疫苗接種率、全民一同攜手防範疫情。