網譏拜登對烏態度「關心但不介入」　他問直白說法？4字詞語刷一排

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者黃品臻／綜合報導

烏俄戰爭開打，世界各國都在關心接下來的情勢變化，美國等西方國家皆強調，將對俄國入侵行動做出果斷回應，美國總統拜登也發表聲明強力譴責俄羅斯，但據白宮說法，拜登自始至終無意派兵至烏克蘭作戰。對此就有台灣網友將蔡英文在2019年對香港反送中事件的「關心但不介入」一說，應用在拜登身上，更有網友發起討論「關心但不介入有沒有更直白的說法」，引起熱議。

一名網友在PTT的Gossiping版上以「#關心但不介入，有沒有更直白的說法？」為題發文表示，「沒人發現這六個字其實滿有趣的嗎？『關心』乍看之下有點暖，『但不介入』卻有種被遺棄的孤獨感，啊有沒有更直白、更有力的說法呢？有卦？」

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▲有網友好奇發問，「關心但不介入」有沒有更直白的說法。（圖／翻攝自PTT）

文章一出在PTT版上爆了，吸引眾多網友來玩「文字遊戲」，「我和我老婆會為你上香」、「上帝會罩你」、「閱，或強烈建議」、「今晚幫你禱告」、「明天會更好，背景音樂響起」、「你們要自立自強啊」、「今晚，我想來點雙人祈禱」、「讓我們敲希望的鐘啊~」

其中更有多數網友直接以4字詞語結束這回合，「關我屁事」、「關我屁事+1」、「關心=笑死，不介入=關我屁事」、「耗子尾汁（好自為之）」、「干我屁事」。