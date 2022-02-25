偵辦林姿妙涉貪聲押3人慘被打臉　宜檢今收裁定書將提出抗告

▲聲押涉貪的宜蘭縣長林姿妙（如圖）等3人未成，宜檢25日表示，已收受法院裁定書，將提抗告。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭地檢署22日二度指揮廉政署，調查宜蘭縣長林姿妙涉貪案，檢方也對林姿妙、其女兒林羿伶與農業處處長康立和3人聲請羈押禁見，但宜蘭地院23日裁定林姿妙80萬元交保，另2人無保請回。檢方二度大動作，都羈押禁見不了林姿妙，不無被打臉之嫌，宜蘭地檢署表示，25日已收受法院裁定送達，將於法定期間內依法抗告。

宜蘭縣長林姿妙涉嫌宜蘭縣府2019年某羅東農地免徵增值稅貪汙等弊案，宜蘭地檢署22日，二度指揮廉政署進行搜索偵辦，認定林姿妙與其兒女涉貪，並有財產來源不明的情形，對林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與農業處處長康立和聲請羈押禁見。

至於林姿妙二兒子林佑澤，宜檢偵訊後認為其1月14日遭檢方偵訊後，涉嫌夥同國民黨前立委楊吉雄與其胞弟楊耀火等人共同藏匿證據，涉犯湮滅刑事證據罪，分別以200萬元、150萬元與150萬元交保。楊吉雄23日上午交保後步出宜蘭地檢署，更對著媒體鏡頭高喊，「對縣長政治迫害，自己也硬是受到牽連」。

不過宜蘭地院23日召開羈押庭後，認為林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與農業處處長康立和3人雖涉嫌重大，但仍不符合羈押標準與必要，因此裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶與康立和則無保請回，宜縣府接獲通知後也緊急委託律師郭美春湊足80萬元，到地院辦理交保程序。

由於此次宜檢聲押3人皆未成，宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗23日就表示，尚未收到宜蘭地院裁定書，將視裁定理由後提出抗告，25日已收受法院裁定送達，將於法定期間內依法抗告。