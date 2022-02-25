南港夜傳12聲槍響！只因20萬賭債...2槍手認「違法逮捕」提抗告沒用

▲南港經貿園區12日傳出槍擊案，吳、黃男朝范姓男子的車連轟12槍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市南港經貿園區本月12日凌晨發生槍擊案，兩派人馬因網路博弈20萬賭債相約談判，豈料范姓男子獨自前往，慘遭吳男等人開12槍，所幸並無受傷。警方12小時內在大安區逮捕到案，經法院訊問後，依殺人未遂等重罪裁定羈押。24日3名槍手，認逮捕程序有問題提出抗告，晚間9時重新開庭審理，稍早士林地院裁定吳、黃續行羈押禁見。

本月12日凌晨時分，疑為竹聯幫仁堂明仁會成員的陳姓男子，因不滿竹聯幫東堂的黃姓男子積欠20萬元賭債，所以雙方相約在南港路1段、經貿1路口談判，陳姓男子原本找來20歲范姓酒店幹部，想說收到錢後，直接將3萬元酒帳結清，沒想到，范獨自先到竟遭吳男等人連開12槍，嚇得他落荒而逃。

▼范男的車遭槍轟。（圖／記者游宗樺攝）

13日開槍的吳等共3人經檢察官複訊後，依殺人未遂、違反《槍炮彈藥刀械管制條例》等重罪，且有逃亡、滅證之虞向法院聲請羈押獲准。

豈料吳、黃、陳3人在昨（24日）認為自己符合自首要件並透過律師提出抗告成功（陳男抗告駁回），高院發回要求釐清，士林地院晚間9時許重新開庭，士檢主任檢察官也親自蒞庭說明羈押程序，稍早法官諭知逮捕程序合法，吳、黃犯罪嫌疑重大，並有逃亡湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，再次裁定羈押禁見。