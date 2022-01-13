光洋科獨董召開股臨會遭禁　最高法院駁回獨董抗告

▲光洋科經營權之爭，最高法院作出新裁定。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

光洋應用材料科技（1785）（光洋科）近期爆發經營權之爭，市場派與公司派的獨董各自召集股東臨時會，但都被商業法院否決。其中公司派獨董吳昌伯向最高法院提出抗告，並聲請定暫時狀態假處分，案經最高法院審理，最高法院駁回吳昌伯抗告，吳確定不能召開股東臨時會。

光洋科爆發經營權之爭，玉璟公司與台灣鋼鐵公司均為光洋科股東，計畫扳倒原本的公司派，取得光洋科經營權。而公司派獨立董事吳昌伯與台鋼派獨立董事吳美慧，也都在去年12月間分別召集股東臨時會，打算全面改選董事及獨立董事。

不過雙方也都提出法律訴訟手段，向商業法院聲請定暫時狀態假處分，讓對方不能召開股東臨時會。商業法院也分別作出裁定，禁止雙方人馬在12月召開股東臨時會。其中台鋼派聲請部分，因供擔保1百萬元，獲得商業法院裁准禁止吳昌伯召開股東臨時會，但吳昌伯向最高法院提出抗告，並在最高法院裁定前，先於12月27日召開股東臨時會；當時吳昌伯召開的股東臨時會場面混亂，因此台南地院對他科處30萬元怠金。

至於吳昌伯向最高法院提出的抗告，經最高法院審理後，最高法院認為台鋼派聲請定暫時狀態假處分的理由充足，又提供擔保金，因此駁回吳昌伯抗告，這部分先行確定。另外吳昌伯遭罰30萬元部分，以及公司派對吳慧美提出的抗告，最高法院目前仍未裁定。