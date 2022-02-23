偵辦林姿妙涉貪聲押3人全被打臉　宜檢不服：視裁定理由提抗告

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

宜蘭地檢署22日指揮廉政署二度搜索宜蘭縣長林姿妙官邸，傳喚、拘提包括縣長林姿妙與其兒女在內等20多名被告與證人，全部偵訊於23日上午5時結束，其中林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與農業處長康立和被檢方認定涉犯貪汙治罪條例遭聲請羈押禁見，宜蘭地院審理後裁定林姿妙80萬交保，而其女兒林羿伶與農業處長康立和則被無保請回。對此，宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗表示，尚未收到宜蘭地院裁定書，將視裁定理由後提出抗告。

▲宜蘭縣長林姿妙遭檢方聲請羈押，宜蘭地院裁定80萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）



林姿妙涉嫌宜蘭縣府2019年某羅東土地免徵增值稅貪汙等弊案，宜蘭地檢署二度指揮廉政署進行搜索偵辦，認定林姿妙與其兒女涉貪，並有財產來源不明的情形；其兒子林佑澤1月14日遭檢方偵訊後，涉嫌夥同國民黨前立委楊吉雄與其胞弟楊耀火等人共同藏匿證據，因此被檢方認定涉犯湮滅刑事證據罪，分別以200萬元、150萬元與150萬元交保。楊吉雄上午交保後步出宜蘭地檢署，更對著媒體鏡頭高喊，「對縣長政治迫害，自己也硬是受到牽連」。

不過宜蘭地院裁定林姿妙80萬元交保，其女兒與農業處處長康立和則無保請回，認為3人犯嫌重大，但無羈押必要，對此宜蘭地檢署主任梁光宗表示，目前尚未收到法院裁定書，後續將視裁定理由提出抗告。