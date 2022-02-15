祖父母不分內外　教長：國語辭典「外孫子女」解釋也會調整

▲教育部長潘文忠表示，除祖父母不分內外，未來國語辭典的「外孫子女」解釋也會調整。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部近日針對線上國語辭典進行調整，包括「外公、外婆」、「外祖父、外祖母」等名詞加註「今亦稱阿公、阿嬤」、「亦稱祖父母」，引發外界討論。教育部長潘文忠今（15日）表示，教育部國語辭典有相當長時間沒編修，這次是以「加註」方式讓大家了解過往，也加上性別平權角度，後續包括「外孫、外孫女」詞條也會進行調整。

教育部的國語線上辭典因編修年代較早，許多詞條被批評不合時宜，近日進行調整，包括「外公、外婆」、「外祖父、外祖母」等名詞加註「今亦稱阿公、阿嬤」、「今亦稱祖父母」，但並未刪除原本條文和解釋；另也將「保母」從過去「替人照顧小孩的婦人」，調整為「替人照顧小孩的人，過去多由女性擔任」。

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▲教育部長潘文忠表示，除祖父母不分內外，未來國語辭典的「外孫子女」解釋也會調整。（圖／記者許敏溶攝）

今天是元宵節，潘文忠今天下午在記者室接受媒體聯訪時表示，教育部的線上國語辭典有相當長時間沒編修，早期用的釋義造成時空上有歧視或違反性別平權問題，所以邀集小組委員共十餘位，針對各界提出議題進行審議，國教院也每三個月固定檢視。

潘文忠說，當初有相當充分討論，考量目前祖父母在實際使用和法律界定並沒有內外區隔，因此在外祖父母的解釋中保留原來釋義，增加「今亦稱祖父母」，讓大家了解過往，也加上性別平權角度，後續「外孫、外孫女」詞條也會相應調整。未來若使用者或民眾發現辭典可能涉及歧視，都可向國教院反應。