學測確診生注意！下週有三天申請補救　缺這文件不適用

▲招聯會提醒學測確診考生， 下週可提出補救。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測上月21日一連舉行三天，預計3月1日公布成績，考量少數考生可能因確診被隔離無法參加學測，大學招聯會今（16日）提醒確診考生，要在下週一至週三（21至23日）內，向招聯會提出申請補救，並要繳交確診證明文件，才能進行補救，未提供確診證明視同不具適用資格。

為了因應「嚴重特殊傳染性肺炎 COVID-19」疫情，大學招聯會在 1 月初學測考試前宣布針對確診接受隔離而無法參加 111 學年度大學入學測驗考生，將透過招生管道補救。學測成績將在3月1日公布，招聯會進一步發布繁星推薦與申請入學補救措施作業時程表，確診考生接下來要在 2 月 21 至 23 日三天內，向招聯會提出申請，並繳交確診證明文件，方能進行補救。

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招聯會執行秘書王文俊表示，大學招聯會常委會緊急授權應變小組配合疫情指揮中心評估規劃，應變小組通過「因嚴重特殊傳染性肺炎確診無法參加大學入學測驗考生之補救措施」，包括繁星推薦、申請入學、分發入學等三個管道都提供補救。

▲招聯會提醒因為確診而無法參加學測考生，可提出補教，紅框為考生在網頁中可以點選部分。（圖／招聯會提供）

王文俊進一步說明，確診考生必須是有報名學測、術科考試而接受隔離治療，或依相關規定不得應考者，才適用補救措施，請符合資格考生，在2月21至23日三天內，從招聯會網站最新消息中點選相關連結後，檢附「隔離治療通知書」等證明文件提出申請，2月24日起，招聯會將與相關單位勾稽考生資格後，將召開適用資格審查會議後，通知推薦學校資格審查結果或通知考生資格審查結果，並提醒考生，未提供相關證明視同不適用資格。

招聯會表示，繁星推薦補救措施，則是在3月15、16日，由推薦學校提送推薦名單、報名表外，還要繳交自傳、讀書計畫及高中三年在校成績單等備審資料；申請入學補救則是5月5、6日繳交備審資料，資料內容則必須依照各校系的簡章規定。繁星推薦補救與申請入學補救的放榜都在6月6日前放榜，提醒確診考生注意相關補救時程外若有疑問可撥打「02-2368-1913」詢問。