趣味桌遊推廣多元文化　移民署家庭教育培力新住民講師

▲移民署屏東服務站辦理「新住民講師培力-桌遊工作坊」題程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊屏東縣服務站近日結合轄內屏東區、東港區、恆春區新住民家庭服務中心辦理「新住民家庭教育」課程，以「新住民講師培力-桌遊工作坊」為主題，利用屏東縣政府委託三區中心共同研發的多元文化卡牌，邀請新住民藉由玩遊戲學習溝通互動，學成的新住民講師都能獲得一套自己的卡牌，作為日後授課的專屬教具，透過簡單好玩的卡牌遊戲，讓他們更容易將母國文化推廣給轄內社區長者及幼兒園學童，做到「文化有愛、交流無礙」。

東港區新住民中心社工林婧家表示，以往舉辦文化宣導課程，參加對象多是10至60歲的青壯民眾，老年人及幼兒因為語言能力及專注力較弱，反而較少機會參加，這套卡牌便是針對老年人及幼兒為對象設計，內容包含情緒、興趣、各國國旗、多元文化說明、異國美食、文物及數字等7種類，一套卡牌可分為2至6人遊玩，玩法種類多，考慮到社區老人及學齡兒童閱讀能力較弱，卡牌以色彩豐富的圖畫為主，搭配新住民講師生動活潑的講解，能有效吸引老年人及幼兒的注意力，從遊戲互動中學習，達到寓教於樂。

參加課程的越南新住民黎子慇很開心表示，這次上課讓她知道，當老師不只是單純拿麥克風照著簡報解說，還能利用桌遊教學與學員互動，她也上台分享來臺後的心得，嫁來臺灣多年，一開始很認真學習中文及臺灣文化，但生活中常遇到有別於越南的文化差異，比如在臺灣，聽人說話的時候雙手抱胸是一項不禮貌的動作，但在越南，這是表示晚輩對長輩的尊敬、認真聆聽的姿勢，因為常常被誤解，讓她開始反思，為何不將母國文化推廣出去，讓更多臺灣民眾了解，於是開始積極參與移民署及轄內協會舉辦的各種培力課程，希望能持續精進自己的能力，現在她已經學會這套卡牌，迫不及待想和社區的學員一起快樂學習。

屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，移民署對於新住民的關懷、扶助與獎勵從來不間斷，除鼓勵新住民參加技術士技能檢定取得證照，增加社會競爭力，同時為激勵新二代學生努力向學，培育優秀人才，目前正積極推動新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫，該計畫報名期間自111年2月14日起至3月14日止，歡迎符合資格者至新住民及其子女培力與獎助(勵)學金系統(https://sp.immigration.gov.tw)完成報名作業。並呼籲大家要加強防疫措施，並鼓勵逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗，如有相關問題，可洽詢屏東縣服務站，連絡電話：08-7661885。