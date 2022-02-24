移民署貪官向9移工硬拗「茶水費」　慘丟鐵飯碗哭：有老父要養

▲高雄收容所林姓科員在其擔任科員期間，竟利用職務之便，向9名移工收取1萬1750元「茶水費」。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

移民署高雄收容所一名林姓科員，其主要負責管理收容外籍勞工工作，其竟利用外籍收容人在收容所內等候辦保離所時，向9名移工收取「茶水費」，合計共1萬1750元，事件曝光後，懲戒法院判決林姓科員撤職並停止任用1年。林男不服，上訴二審後仍遭懲戒法院駁回，全案定讞。

判決書指出，移民署林姓科員因需錢孔急，竟利用其負責管理收容所移工之工作，趁著移工再等候辦保離所期間，向9名移工表示，「我知道你們要出去了，你們很快樂，要給『長官』一點茶水費」，向移工收取500元至3100元不等的費用，共計收受1萬1750元。

懲戒法院一審判處林男撤職並停止任用1年，林男不服上訴二審，並向法官哭訴，他的父母均已年邁，且父親還罹患攝護腺惡性腫瘤，全仰賴他一人照顧，加上他與妻子離異，除父母的生活費與醫藥費外，還須負擔孩子的大學費用。

林男指出，他從事公職近30年來，從未受有其他處分，因一時思慮不周而犯下錯誤，而他所收受金額也僅1萬1750元，主張一審法官判決他撤職已違反比例原則，侵害其工作權，希望法官仍考量其生活狀況，從輕懲戒，改以降級或改敘等。

不過二審懲戒法院審理後卻認為，一審判決並無違背法令等相關情形，林男主張原判決違背法令，求予廢棄，並給予較輕之懲戒無理由，不採信其辯詞，駁回其上訴，維持原判，全案定讞。