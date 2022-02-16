高雄移民署歡慶元宵報好康　宣導新住民培力獎助計畫

▲移民署高雄市第一服務站於16日舉辦新住民家庭教育課程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（16）日舉辦新住民家庭教育課程，邀請法務部廉政署南部地區調查組黃元冠組長擔任講座，和新住民分享我國推動落實廉政措施的良好成果，並準備東南亞各國特色湯圓，與新住民分享元宵節慶的喜悅，場面熱絡。

這項講座並宣導移民署「新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫」、「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」等多項業務。

黃元冠表示，政府大力推展各項廉政措施，透過辦理「透明晶質獎」、推廣「機關採購廉政平臺」、倡議「企業誠信」及宣導「誠信廉潔」等方式，讓臺灣獲得全球180個國家及地區清廉印象指數評比第25名的佳績，在亞太地區更與「幸福國度」之稱的不丹同列第6名，顯示政府整體廉政建設成果豐碩，深獲國際肯定。

移民署也持續辦理新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫，以提供適當關懷、扶助與獎勵，並鼓勵新住民參加技術士技能檢定取得證照，增加社會競爭力。

該計畫報名期間從2月14日起至3月14日止，歡迎符合資格者至新住民及其子女培力與獎助(勵)學金系統(https://sp.immigration.gov.tw)完成報名作業。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫採用網路報名方式，該站有專人協助線上操作及報名。另呼籲大家要加強防疫措施，並鼓勵逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗，如有相關問題，歡迎向高雄市第一服務站洽詢，電話07-7151660。