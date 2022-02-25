　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

烏男子思念中國妻兒花16萬買3月機票　陸民眾組華人群抱團互助

▲基輔和敖德薩街上情況。（圖／翻攝南方都市報）

▲居住在烏東城市波爾塔瓦的Dima花6000美元購買3月份飛往中國的機票。（圖／翻攝南方都市報）

記者魏有德／綜合報導

俄烏戰事正式打響已逾1日，隨著俄軍步步逼近烏克蘭各大城市，緊張氣氛在各地蔓延。一位取得中國「綠卡」烏籍男子Dima因思念在大陸的妻女，目前只能買到3月份的機票，一張票要價高達6000多美元（約16萬元新台幣），他只能不停祈禱著，自己能安全的回中國和妻子團聚，「不知道明天會發生什麼。」

▲基輔和敖德薩街上情況。（圖／翻攝南方都市報）

▲離開烏克蘭首都基輔的車流。（圖／翻攝南方都市報）

《南方都市報》報導，DIMA提到，他有一位中國妻子，還有兩位生活在中國的女兒，家人的支持是他心中堅強的後盾，「我在今年元旦回烏克蘭看望父母和朋友，妻子和女兒還在家中替我擔心，今天一直和我微信視訊，希望戰火的紛爭能夠儘快過去，早日恢復寧靜的生活。」

DIMA表示，他已購買3月回到中國的機票，「現在的機票特別貴，前兩天一張機票賣到上萬美元（約27萬元新台幣），我買的一張票花了6000多美元，但仍然祈禱著自己能夠安安全全的回中國和妻子團聚，因為不知道明天會發生什麼。」

數據顯示，留滯烏克蘭的陸籍公民約6000人，包括企業員工、留學生和華僑等，主要分布在基輔、利沃夫、哈爾科夫、敖德薩和蘇梅等地。來自深圳的楊琪主要在基輔從事琥珀生意，她表示，「我們在網上組建了華人生活群，彼此分享最新動態消息，互相提醒做好防範措施，在緊張的氣氛中，努力抱團取暖。」

在敖德薩國立音樂學院求學的李同學則表示，她一直待在出租房裡，沒有倉促外出，「隱約有聽到砲火聲，只能待在家裡不敢外出，學校安排的理論課在線上照常進行，但其實大家心裡多少有點擔憂。」

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
普丁為何敢開戰？他揭俄羅斯「6關鍵優勢」　3個月後世界面臨苦
獨／神秘車主找到了！擁2台「霸王級賓士」　愛打赤腳原因曝
普丁：別無他法才對烏克蘭動手
烏克蘭「自轟大橋」畫面曝！　超硬手段阻俄軍前進
ET民調／基隆市長「三腳督」　謝國樑、蔡適應拉鋸！邱臣遠3.
馬克宏調停失敗！　狂轟普丁「根本是個雙面人」
烏克蘭外長懊悔「不該放棄核武」　他曝美國見死不救：棋子變棄子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

烏男子思念中國妻兒花16萬買3月機票　陸民眾組華人群抱團互助

中國駐烏使館緊急包機撤僑！協助台灣民眾撤離：持台胞證登記

戰爭第一晚魯蛇慌了！ 帶烏克蘭辣妻「自製五星旗」反遭網友炮轟

烏俄衝突或使歐洲麵包現短缺危機　銅鎳價格、晶片氖氣受衝擊

大陸日增破百82+22！上海再新增「1例台灣輸出」為大陸籍船員

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶「烏克蘭辣妻」驚慌逃跑　千坪豪宅不要了

基輔機場周邊加油站排數公里長龍　陸籍留學生：民眾都慌了！

陸提「煤價合理區間」新制　強調「不是政府定價」

大陸駐烏使館急示警：車身可貼「中國國旗」…6點提醒注意安全

基輔陸籍留學生凌晨聽3聲巨響　同學群瘋傳各地爆炸、直升機轟鳴聲

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

烏男子思念中國妻兒花16萬買3月機票　陸民眾組華人群抱團互助

中國駐烏使館緊急包機撤僑！協助台灣民眾撤離：持台胞證登記

戰爭第一晚魯蛇慌了！ 帶烏克蘭辣妻「自製五星旗」反遭網友炮轟

烏俄衝突或使歐洲麵包現短缺危機　銅鎳價格、晶片氖氣受衝擊

大陸日增破百82+22！上海再新增「1例台灣輸出」為大陸籍船員

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶「烏克蘭辣妻」驚慌逃跑　千坪豪宅不要了

基輔機場周邊加油站排數公里長龍　陸籍留學生：民眾都慌了！

陸提「煤價合理區間」新制　強調「不是政府定價」

大陸駐烏使館急示警：車身可貼「中國國旗」…6點提醒注意安全

基輔陸籍留學生凌晨聽3聲巨響　同學群瘋傳各地爆炸、直升機轟鳴聲

俄烏開戰！烏80歲老翁「手拿皮箱」要參軍　背後目的曝光令人鼻酸

不斷更新／基輔空襲警報大響！　烏克蘭宣稱：造成俄軍800人傷亡

中斷22年！149甲線正式通車　雲林往草嶺車程省1小時

半導體科技人才缺口持續擴張　相關職缺年增達率20%

陳建仁入黨時間點惹議　吳怡農證實：去年底遞件

俄羅斯3大銀行「淡化美國制裁影響」　聲稱照常運作

酒吧老闆性侵泥醉女客！二度爬上床　女友開門直擊「犯罪ing」

相識巴戈15年沒夢過他！　向娃頭七夢到他被嚇醒：頭頂有一圈光

郭俊麟第二次Live BP揮臂速度更好　塞內角讓陽耀勳傻住了

林口土地漲幅驚人前景大好！搶進精華生活聚焦文化三路「亞昕昕銀座」27-53坪台日國際鉅座

大陸熱門新聞

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

中國駐烏使館緊急包機撤僑！協助台灣民眾撤離

欠13萬還不出青眼白龍卡遭法拍！競價曾破3.8億

戰爭第一晚魯蛇慌了！ 帶烏克蘭辣妻自製五星旗保命

OL控總經濟師已婚騙砲　淪洩欲工具墮胎多次

香港財長：看見香港人移民情況

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

烏男子思念中國妻兒花16萬買3月機票 陸民眾組華人群抱團互助

烏俄衝突或使歐洲麵包現短缺危機 銅鎳價格、晶片氖氣受衝擊

肝臟被吃三分之一　女身藏魚形寄生蟲

楊某俠就是小花梅！ 徐州8孩最終報告出爐：豐縣三主官全被拔

陸籍留烏人士曝「頓內茨克徵兵令」 女友52歲父親臨時入伍即失聯

大陸駐烏使館：車身可貼中國國旗

上海再新增1例台灣輸出！為大陸籍船員

更多熱門

相關新聞

台男會誓死抗敵？　網曝殘酷面

台男會誓死抗敵？　網曝殘酷面

俄羅斯24日正式開戰烏克蘭，目前烏克蘭政府也下令，境內所有地區的義務役和後備人員都將被徵召，效期90天，18-60歲男性公民禁止離境。一名網友表示，台灣20到40歲成年男性共有640多萬人，如果敵人侵台，政府下達動員令，「我們台灣成年男性會誓死抵抗吧？」貼文一出，眾人超抖狂喊「1族群」絕對先跑。

調停烏俄戰火不果！馬克宏狂轟普丁「雙面人」

調停烏俄戰火不果！馬克宏狂轟普丁「雙面人」

俄羅斯炸毀家鄉！在台烏克蘭辣模：非常無助

俄羅斯炸毀家鄉！在台烏克蘭辣模：非常無助

烏克蘭台生急撤基輔　直奔波蘭盼直接返台

烏克蘭台生急撤基輔　直奔波蘭盼直接返台

轟俄羅斯侵害烏克蘭主權　民進黨：台烏地緣重要性不同

轟俄羅斯侵害烏克蘭主權　民進黨：台烏地緣重要性不同

關鍵字：

俄烏烏俄俄羅斯烏克蘭戰爭基輔加油空襲逃難華人中國撤僑

讀者迴響

熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／基輔清晨空襲警報大響

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

俄「外科手術式」攻烏　專家：這不是開戰

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面