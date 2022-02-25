烏男子思念中國妻兒花16萬買3月機票　陸民眾組華人群抱團互助

▲居住在烏東城市波爾塔瓦的Dima花6000美元購買3月份飛往中國的機票。（圖／翻攝南方都市報）

記者魏有德／綜合報導

俄烏戰事正式打響已逾1日，隨著俄軍步步逼近烏克蘭各大城市，緊張氣氛在各地蔓延。一位取得中國「綠卡」烏籍男子Dima因思念在大陸的妻女，目前只能買到3月份的機票，一張票要價高達6000多美元（約16萬元新台幣），他只能不停祈禱著，自己能安全的回中國和妻子團聚，「不知道明天會發生什麼。」

▲離開烏克蘭首都基輔的車流。（圖／翻攝南方都市報）

《南方都市報》報導，DIMA提到，他有一位中國妻子，還有兩位生活在中國的女兒，家人的支持是他心中堅強的後盾，「我在今年元旦回烏克蘭看望父母和朋友，妻子和女兒還在家中替我擔心，今天一直和我微信視訊，希望戰火的紛爭能夠儘快過去，早日恢復寧靜的生活。」

DIMA表示，他已購買3月回到中國的機票，「現在的機票特別貴，前兩天一張機票賣到上萬美元（約27萬元新台幣），我買的一張票花了6000多美元，但仍然祈禱著自己能夠安安全全的回中國和妻子團聚，因為不知道明天會發生什麼。」

數據顯示，留滯烏克蘭的陸籍公民約6000人，包括企業員工、留學生和華僑等，主要分布在基輔、利沃夫、哈爾科夫、敖德薩和蘇梅等地。來自深圳的楊琪主要在基輔從事琥珀生意，她表示，「我們在網上組建了華人生活群，彼此分享最新動態消息，互相提醒做好防範措施，在緊張的氣氛中，努力抱團取暖。」

在敖德薩國立音樂學院求學的李同學則表示，她一直待在出租房裡，沒有倉促外出，「隱約有聽到砲火聲，只能待在家裡不敢外出，學校安排的理論課在線上照常進行，但其實大家心裡多少有點擔憂。」