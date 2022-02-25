馬克宏調停烏俄戰火不果！狂轟普丁「根本是個雙面人」

▲法國總統馬克宏聲稱，俄羅斯在這場衝突中選擇了戰爭。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行通話，調停烏俄之間的戰火，不過該通話並未取得太大的成果。馬克宏無奈表示，俄羅斯在這場衝突中選擇了戰爭，而且普丁甚至還在開戰前假意和大家商討停火的可能，「他根本就是個雙面人」。

綜合CNN與路透社報導，馬克宏透露，他24日在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的要求下，與普丁進行了「簡短、直接而迅速」的通話，「我認為，我有責任調停俄羅斯與烏克蘭的戰火，並在譴責和制裁俄羅斯的同時，持續與俄國溝通，直到戰爭落幕的那天為止。」

然而馬克宏承認，他與普丁的通話並未取得太大的成果，「因為俄國總統選擇了戰爭」。同時，他也在談話中大肆譴責普丁，「他開戰前還在和其他歐洲領導人討論實施明斯克停火協議的內容與細節，但轉身卻立刻發動了戰爭，他根本就是個雙面人！」

據俄新社報導，馬克宏也指出，法國將向烏克蘭提供軍事裝備和3億歐元（約新台幣9.5億元）的財政援助，還打算加快法軍在羅馬尼亞的軍事部署。

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