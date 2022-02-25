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敵人入侵「台男會誓死抵抗？」　網曝殘酷面：連槍都沒碰過

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲俄烏戰爭爆發，也讓台海情勢再度成為討論話題。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳怡靜／綜合報導

俄羅斯24日正式開戰烏克蘭，目前烏克蘭政府也下令，境內所有地區的義務役和後備人員都將被徵召，效期90天，18-60歲男性公民禁止離境。一名網友表示，台灣20到40歲成年男性共有640多萬人，如果敵人侵台，政府下達動員令，「我們台灣成年男性會誓死抵抗吧？」貼文一出，眾人超抖狂喊「1族群」絕對先跑。

俄烏兩國全面開戰，也讓國人聯想到兩岸的緊張情勢，甚至流傳起「今日烏克蘭，明日台灣」的說法。就有網友忍不住在PTT上以「我們台灣成年男性還是會誓死抵抗入侵吧？」為題問卦，原PO表示，查詢後發現台灣20至40歲成年男性有高達640多萬人，如果敵人入侵台灣，政府下達全國動員令，強制徵召全國男性從軍，至少還有500萬的成年男性可以加入國軍，「這麼強大的兵力還是可以保衛台灣耶！」他直言，這樣根本不需要美國的軍援，「有沒有我們台灣不需要國際派兵幫忙，我們自己就會誓死抵抗入侵者的八卦啊？」

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▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲話題一出，立刻在PTT八卦板上引起網友熱烈論。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引發眾人熱議，「我ok你先打」、「躺平」、「都打到你家了，不願意也要上了阿」、「不太可能，台灣人希望大多在美國身上，一旦美國不出兵，差不多就會投降了」。不少人也點破殘酷現況，「台灣人都誓死用嘴巴抵抗啦」、「你平時不軍事訓練，戰時徵召就突然會作戰喔？嘴巴厲害啦」、「強制徵兵勒？免役仔替代役連槍都沒碰過」、「平時沒訓練上戰場只是當活靶」、「2/3過重、三高，拿槍走路都會喘」。

也有許多人直呼，一旦台海戰爭開打，有雙重國籍的人絕對會先逃跑，「有錢的都跑了，生命只有一次」、「沒雙重國籍的就等死吧！不然你以為一堆人拿美國護照拿爽？」、「好險老婆有綠卡呵呵」。

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