在繪圖世界裡力爭上游　光華高中楊宗頤特殊選才錄取雲科大

▲台南市光華高中楊宗頤，特殊選才錄取國立雲林科技大學。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中多媒體設計科三年仁班楊宗頤，參加111學年度科大特殊選才，成為「國立雲林科技大學數位媒體設計系」唯一錄取學生，消息傳來，全校師生咸感興奮，恭賀這位國立大學的準大生。

沉靜不多言的楊宗頤自譬為「一個沉浸在繪圖世界裡，力爭上游的勇士」。國中時期受到表姊的啟發，喜歡上畫畫。國中畢業後，毅然選擇就讀光華高中多媒設計科。在設計這條學習道路上，楊宗頤歷經許多挑戰，高中初期，多次參賽都鎩羽而歸，但楊宗頤未被挫折擊倒，持續認真學習。高中一年級下學期加入光華和南商的3D社區彩繪團隊，陸續參與台南市文化局彩繪案，如歸仁美學館T-BIKE站3D地景彩繪、水交社文化園區立體方塊彩繪及中西區淺草里河樂廣場魚躍龍門壁畫……等，不但強化繪圖技法也養成堅毅的性格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊宗頤表示：「3D壁畫彩繪，是體力與耐力的另一項挑戰，雖然犧牲許多假期，卻獲得許多嶄新的經驗，很可貴，我非常珍惜」。經過在光華設計群的學習與磨練，宗頤在高三終於綻放光彩，先後榮獲「 COPIC AWARD 2021世界插畫競賽」榮獲未來一代藝術獎（青年獎）的肯定。好學不倦的他，還考取了台南市街頭藝人證照，真可謂多才多藝。能錄取雲科大數位傳媒設計系，他歸功於學校師長對他的指導，也非常感謝一路走來始終支持他的導師姚雪萍老師和一起打拼的同學們。

多媒體設計科主任陳燕裕表示，人的成就不在於能獲得多少，而是在付出與回饋的過程。宗頤一直勇往向前積極參與活動，把握每一次機會，縱使常遇挫折都能欣然接受、改變、再嘗試，是學弟妹的好榜樣，是一個令人感到驕傲的勇士。