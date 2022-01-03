「優」孝 台南光華高中榮獲「孝道教育行動學校」表揚

▲2021年高級中等以下學校孝道教育行動學校甄選，台南市光華高中脫穎而出，接受教育部蔡清華次長親自頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年高級中等以下學校孝道教育行動學校甄選結果揭曉，台南市光華高中脫穎而出，於日前接受教育部表揚，由教育部蔡清華次長親自頒獎。

所謂百善「孝」為先，光華高中長年以來即注重品德教育，除以六大校訓為教案融入班級活動外，更是品德教育推廣與深耕學校，每年辦理品德教育研習營，讓學生從「做中學」，透過「六禮六節」活動，培育學生同理、感恩、孝親心念，讓品德實踐落實於日常生活中。

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由於學校設有銀髮族健康管理學程，對長輩照護與需求能提供專業諮詢，同時結合各項節慶活動與光華感恩月等連結，落實孝道實踐。此外每年配合國教署辦理孝道徵文比賽、微電影比賽及漫畫比賽等，積極推廣孝道教育，學生於言教、身教及境教中耳濡目染、品格提升，故屢獲佳績。

2021年已有桂翊雅同學榮獲全國孝行楷模，而在師生孝道教育優良作品甄選中，高中部陳又榛同學榮獲微電影優等（指導老師尤秀娟），多媒體設計科三年級翁暄茗、蔡妮芯及楊紫琪三位同學各榮獲漫畫佳作（指導老師吳雨蓁），幼保科陳雅玲主任則榮獲孝道教育融入課程教案比賽優等，種種優異的表現，此次獲頒「孝道教育行動學校」，可謂實至名歸，令全校師生與有榮焉！希望藉由品德教育活動的推行，讓孝順更深植人心，讓社會更溫暖。