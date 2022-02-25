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外交部啟動撤僑計劃　18僑胞連夜搭巴士逃往利維夫

烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）的軍事設施受到攻擊，造成雷達等設備受損。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）的軍事設施受到攻擊，造成雷達等設備受損。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯政府24日對烏克蘭境內展開軍事行動，外交部宣布啟動緊急撤僑計畫，外交部發言人歐江安25日答覆媒體提問表示，昨天晚間已安排撤僑巴士載13名國人及配偶離開基輔，將以陸路載往至烏克蘭西部城市利維夫，另外也有5名國人將在途中加入，且駐波蘭代表處已經前往邊境等候，將協助處理進入波蘭國境事宜。

歐江安說明，根據我國駐俄羅斯代表處及駐波蘭代表處掌握的最新情形，駐俄羅斯代表處已於台北時間2月24日晚間10時，安排一輛撤僑巴士以陸路方式，自烏克蘭首都基輔啟程，將13名有意願撤離的國人及配偶，載往至烏克蘭西部城市利維夫；目前該輛專車在前往西烏公路上，有車流壅塞情形。另有5名國人經駐處持續聯繫後，計畫在途中加入該輛撤離巴士，共計將有18人同車撤往烏克蘭西邊較安全地區。我國駐波蘭代表處已做好準備，派員前往烏、波邊境等候，屆時協助處理進入波蘭國境事宜。

歐江安表示，減計已自行離開烏克蘭國境的10位國人，目前在烏國境內經統計共有33人（向西撤離者有18人、西烏有2人、另滯留基輔等其他地區有13人）；自烏克蘭動盪情勢加劇後，外交部自2月25日起陸續接獲旅烏國人在台家屬的聯繫通報，外交部均已轉知駐處即刻聯繫瞭解國人確保其安全狀況。

外交部在俄烏戰事爆發前已8度發布旅遊警示，不斷呼籲在烏國人儘速離開烏克蘭，或前往西烏地區避難。

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