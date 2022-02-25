烏俄衝突或使歐洲麵包現短缺危機　銅鎳價格、晶片氖氣受衝擊

▲基輔民眾排隊領取現金。（圖／翻攝錢江晚報）

記者魏有德／綜合報導

烏俄軍事衝突引爆後，全球石油及天然氣價格飆漲，但對全球的影響卻不僅止於能源。據了解，烏克蘭擁有肥沃的黑土，盛產的小麥、大麥及黑麥是歐洲大部分地區的主要糧食來源，此外，烏克蘭的氖氣，是美國晶片業相當依賴的資源，再加上俄羅斯掌控全球10%的銅儲量和電動車電池的重要材料鎳礦等，戰事若曠日持久，衝擊威力不可小覷。

▲烏克蘭貨幣急貶。（圖／翻攝錢江晚報）

在烏克蘭，物價和匯率受到戰爭氣氛的影響不斷攀升，一名住在基輔的陸籍商人徐成強表示，民眾都在搶購物資、兌換現金，「格里夫納兌美元的匯率從28：1一路升至33：1。」由於戰事發生在烏克蘭境內，貨幣快速貶值導致出口的成本更加高昂。

其中，小麥和玉米價格已經開始上漲。數據顯示，在芝加哥交易的小麥期貨從2022年初至今漲幅達到12%，玉米期貨漲幅約為14.5%。雖然烏克蘭盛產的小麥、大麥、黑麥及玉米離收成還有數個月，但長期的衝突會直接影響歐洲麵包短缺，進入秋季的通膨指數也會因此上升。

除歐洲之外，中東和非洲地區對烏克蘭的玉米和小麥依賴程度也很大，如果出現供應上的問題，將對這些地區造成糧食供應上的影響。值得注意的是，俄羅斯也是全球重要的小麥出口國，俄烏兩國小麥出口佔全球份額的29%，影響甚巨。

在金屬礦材部分，俄羅斯目前掌控全球約10%的銅儲量，還是鎳和鉑的主要生產國。鎳是電動車電池裡的關鍵料件，再加上晶片業嚴重依賴烏克蘭生產的氖氣，都將對全球經濟造成衝擊。