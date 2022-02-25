今年「雨量70年來第二多」破同期2倍！這2區日照時數創歷史新低

▲上周全台有雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

上周開始全台迎接一波大範圍降雨，中央氣象局表示，年初以來13站平地測站平均雨量超過同期兩倍，為有紀錄（約70年）以來第二高，降雨日數為近30年來次多，北部、東北部的累積日照時數為70年來最少，不及氣候上同期四成。

氣象預報中心主任呂國臣表示，今年冬季較為特別，整體氣溫正常、雨量明顯偏多，全國各地雨量都是在正常值以上，尤其是東北部雨量最多，蘇澳雨量是同期第一名、恆春降雨也是同期第二多。

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今年冬季冷熱交替頻繁，時有冷氣團南下，且冷空氣影響時間較早，感受上會覺得冬天來得比較早，北邊系統仍較活躍，持續帶來冷空氣南下，不過強度沒有非常強，平均氣溫仍屬正常。

▲今年冬季雨量明顯偏多。（圖／記者湯興漢攝）

而降雨則比較特別，受到鋒面、華南雲雨區東移、南方雲系等因素影響，冬季下半季降雨較多，全台降雨明顯，尤其是南部降雨偏多。

從年初以來至本月23日，全台13站平地氣象站平均雨量為341.6毫米，超過同期2倍，僅次於1983年；降雨日數平均為26.4天，為近30年來次多，僅次於2016年；北部、東北部的累積日照時數為70年來最少，共45.1小時，不及氣候平均值127.2小時的四成。

呂國臣表示，今年冬季一開始受到反聖嬰現象影響，東北風較強，下半季則還有多種天氣系統變化影響，如北方高壓、南方雲系、鋒面等，因此造成冷熱交替頻繁及年初明顯降雨，在全球暖化過程中，這類極端氣候發生的機率也會較高。

▲▼氣象局說明冬季天氣狀況。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼氣象局說明冬季天氣狀況。（圖／翻攝氣象局直播）