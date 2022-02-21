台北21天「有20天下雨」　北漂男崩潰：怎受得了！天龍人怒反擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

自二月以來，北部地區陰雨綿綿，讓不少人悶壞了，就有北漂男哀怨表示，真的好討厭冬天，已經不知道幾百年沒看到陽光，更直問「你們台北人怎麼受得了，這爛到不行的天氣？」這番話掀起熱議，也釣出天龍人感嘆，從小到大習慣了。

男網友在PTT大吐苦水，表示「又濕又冷，做什麼都不方便，衣服曬不乾，整片天空都是陰陰暗暗的，不是陰天，就是雨天，台北市住久了，覺得沒憂鬱症都搞到有憂鬱症了，真不知道台北市人怎會受得了這種天氣呢？」

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從氣象局「台北氣象站逐日雨量」資料可見，二月以來，只有11日那天雨量為0，6日和12日則顯示「雨跡」，代表降水量小於0.1mm。由於目前數據僅結算至19日，所以加上昨天和今天，等於台北這21天裡「20天都有下雨」。

▲只有1天雨量為0。（圖／氣象局提供）

對此，鄉民們紛紛回應，「你一定沒住過金山萬里才會嘴台北」、「跟基隆相比已經不錯了」、「那宜蘭不是更陰」、「買了洗脫烘，沒在看天氣洗衣服」、「粗暴的言論」、「受不了啊，但又不想去外縣市」。

另外，不少台北人更氣得反擊，「所以台北不缺水啊，羨慕嗎」、「你可以回南部」、「習慣了，倒是南部馬路那個亂象死也不住」、「至少不會缺水還要別人共體時艱」。

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▼雙北市禮拜五開始好天氣。（圖／氣象局提供，點圖可放大）