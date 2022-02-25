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烏克蘭爸淚送女兒到安全區　手貼車窗告別43秒影片曝光

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯進軍烏克蘭，烏克蘭首都基輔、第二大城哈爾科夫都遭到砲火攻擊。社交平台Reddit流傳出一段令人悲傷的影片，一名烏克蘭父親決定將家人送到安全區，過程中一度激動抱著女兒哭泣，最後目送妻女搭乘公共汽車離開，選擇自己留下來為國家而戰，讓各國網友看完也忍不住鼻酸。

烏克蘭父親將妻女送往安全區，自己留下來。（圖／翻攝自推特）

▲該名父親哭著與妻女道別。（圖／翻攝自推特）

在這段拍攝來源不明43秒的影片中，只見一名烏克蘭父親在公共汽車前與穿著粉紅色外套的女兒擁抱，接著他拉著孩子的手說話，說到一半卻忍不住落淚，父女倆緊緊靠在一起哭泣，最後一家三口擁抱告別，他站在車子外面並將手放在窗戶上，表情十分不捨，但還是只能看著妻女離開。

▲　▼俄羅斯開戰，烏克蘭戰火。（圖／達志影像／美聯社）

▼▲烏克蘭多處地區遭到攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）的軍事設施受到攻擊，造成雷達等設備受損。（圖／達志影像／美聯社）

影片在社交平台Reddit瘋傳，掀起各國網友熱議，大家紛紛猜測，這名父親將家人送到安全區之後，很有可能會為了國家奔赴戰場，「我無法想像他的孩子將面臨怎樣的恐懼和恐慌，這是一個令人心碎的狀況」、「身為一個男人，他不得不去打仗，這讓我很難受，不知道他能否再見到家人」、「看著這一切我忍不住哭了」。

還有一名網友分享自己的人生經歷，「就像南斯拉夫內戰時我父親做的決定，當時我們3個孩子被送走，我那時6歲，是年紀最大的，2年後一家人才在土耳其的某個營地重逢，我們在1995年搬到美國，我為這些試圖活下去的無辜人民感到心碎。」

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