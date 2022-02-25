俄「外科手術式」攻烏克蘭　專家：這不是開戰！背後只為1目的

▲烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）的軍事設施受到攻擊，造成雷達等設備受損。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯昨（24）日對烏克蘭出兵，並稱使用「高精度毀傷兵器」讓烏克蘭的軍事基礎設施、防空設施、軍用機場和航空兵癱瘓，軍事專家、中華戰略學會研究員張競認為，俄軍目前的行為不代表全面開打，而是對西方的示威行動。

根據《中時新聞網》報導，張競表示，俄軍的舉動已構成聯合國大會定義的侵略行為，「且是在戰術上以外科手術打擊之手段，遂行戰略上之『戰爭邊緣政策』」，意思是到達戰爭邊緣、幾乎要發動戰爭的狀況，讓對方向侵略者屈服的意思。

張競認為，俄軍的侵略行為不代表俄烏戰爭已經開打，只能說是對西方的示威，因為拜登已經說了不會派美軍進烏克蘭，並在俄國說不會入侵時，不斷稱俄軍會入侵，普丁才乾脆「老虎不發威、你當我是病貓」，實施侵略行為測試西方底線，並觀察拜登是否毀諾。

▲俄羅斯開戰，烏克蘭出現逃難潮。（圖／路透）



張競指出，如果歐美不派兵介入，俄烏最好的結果就是像1979年中越戰爭那樣，當時中國發起中越戰爭的目的就是試圖透過敲打越南，讓越南不要靠向蘇聯，隨著蘇聯解體，中越關係才漸恢復正常。