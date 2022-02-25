烏克蘭總統前身是喜劇演員　「非典型戰時領袖」民主恐遭俄推翻

▲烏克蘭總統澤連斯基，前一份職業是喜劇演員。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

3年前，當時的喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以政治素人的身分，角逐烏克蘭總統大選，最終以超過73%的得票率成為烏克蘭首位猶太裔總統，他承諾讓莫斯科支持的烏東分離主義分子的戰爭結束，然而現在面臨俄國入侵，一旦他的政權被推翻，烏克蘭的民主時代恐怕就此終結。

根據《路透社》報導，俄羅斯24日朝著烏克蘭各大城市發射飛彈，澤倫斯基呼籲所有公民站出來保衛烏克蘭，他會分配武器給願意捍衛國家的人，「俄羅斯早上背信棄義來攻擊我們國家，就像納粹德國在二戰期間的作為。俄羅斯已經走上邪惡的那條路，但烏克蘭會堅決捍衛自己，不願放棄自由。」

▲澤連斯基因出演喜劇走紅，在參加總統選舉前毫無政治經驗。（圖／路透社）



俄羅斯早在幾週前就在烏克蘭邊境集結約15萬名士兵，而澤倫斯基當時對內對外都相當鎮定，要烏克蘭民眾別驚慌，此舉讓不少西方領導人讚賞，澤倫斯基還撻伐外國大使館、烏克蘭商人等，批評他們因為安全考量出境，並要求企業留在國內，否則就是在幫著普丁破壞烏克蘭穩定。

澤連斯基不太適合做為戰時領導人，他先前因為演出電視喜劇《人民公僕》成名，劇中他以老師的身分，運用機智博得勝利，打敗政商人士成為總統，沒想到戲如人生，他2019年在現實生活中也以壓倒性的勝利贏得總統選舉。

▲外媒認為，澤倫斯基不適合做為戰時領導人。（圖／路透）



澤連斯基上任初期曾試圖和俄羅斯建立信任，但後來因為堅持加入北約、向拜登等西方領導人示好的行為讓莫斯科震怒，普丁週一時直接否認烏克蘭是獨立國家。

澤連斯基曾表示，就是因為他是「政治素人」才會當選，因為他是從沒開過空頭支票的新面孔，「他們（指人民）認同我，是因為我很坦率，我會受傷、生氣，會心煩意亂」，「如果我對什麼事沒有經驗，我就是沒有經驗。如果我不懂什麼，我會老實說」。