烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面：本質不同太多相似

▲俄羅斯開戰，烏克蘭出現逃難潮。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯昨（24）日對烏克蘭出兵，雖然對身在台灣的民眾而言會覺得遙遠，但知名律師呂秋遠也說，「又有說不出來的唇亡齒寒感」，他說明，俄烏的關係本質上與兩岸關係不同，「但是某些部分實在太相似」。

呂秋遠提到，烏克蘭雖然在歐洲是領土第二大國，但俄羅斯從未視其為獨立國家，烏克蘭為了「去俄羅斯化」，開始推行烏克蘭文，規定所有俄文著作要有烏克蘭文翻譯，但在2013年時，烏國選出一名親俄的總統，拒簽和歐盟的貿易協定，最後被國會彈劾下台，「總統潛逃到俄羅斯，也引發俄羅斯震怒，決定拿回烏克蘭的克里米亞這個地區」。

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呂秋遠指出，過往用來對抗蘇聯的北約組織，不斷吸收華沙組織的東歐成員，這兩年竟開始想吸收烏克蘭，讓俄羅斯更加不安，而北約在川普時期就和美國關係不好，目前拜登政府仍在修復中，就讓俄羅斯有機可乘，「俄羅斯又是歐洲天然氣的主要供應國，德國特別需要這些能源，不敢得罪俄羅斯，於是俄羅斯認為北約積弱不振、歐洲各國能源短缺，是開戰的時候了。」

呂秋遠提到，烏克蘭東部的頓內茨克、盧甘斯克2地區，就有4成人口為俄裔，在俄羅斯的協助下，這2地區也一直想「回歸」，順利成為獨立地區後，又與俄國簽署駐軍條約，直接入侵烏克蘭東部，「這件事，確實與中國、台灣的本質不同，也不能就簡化成誰是好人誰是壞人，但是給我們的啟示是什麼？」

呂秋遠提出10點啟示：

1.不斷鼓吹不同國家卻同文同種的人，大致上都不懷好意。

2.不要過於相信國際社會，他們很多的所謂支持，都是說說而已。

3.內奸的存在，是亡國的第一步。至於誰是內奸，看看他們平常的表現就會知道。

4.起初，敵人會要你認錯，其次，敵人會要你跪著認錯，最後，敵人不需要你認錯，會直接屠殺。

5.屈辱之後，還是要面對戰爭，所以一開始就要站著，讓對方知道我們會寧死不屈。

6.讓自己有重要的戰略地位，不論是生產或是軍事，別人才會把我們當一回事，也才會幫助我們。

7.每個國家都有自己的利益，他們選邊站的理由，往往不是為了公平正義，而是為了自己而已。

8.中國不敢承認克里米亞是俄羅斯的，也還沒承認頓內茨克、盧甘斯克是獨立國家，因為中國沒辦法解釋，為什麼台灣不是中國的。

9.好好珍惜我們現有的一切，不要讓任何人、任何國家，改變我們的生活方式。

10.烏克蘭加油！別輸給侵略者！