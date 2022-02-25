基輔空軍基地交戰！CNN直擊「俄軍傘兵」接管機場　緊張畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯24日揮兵入侵烏克蘭，根據烏國官方統計，戰爭首日已有137名軍民喪生，316人受傷。俄軍傘兵部隊乘直升機降落烏國首都基輔附近一座空軍基地，與烏國政府軍展開交戰後接管機場，外媒記者近距離直擊俄國士兵保衛機場的畫面，現場氣氛緊張。

《美國有線電視新聞網》（CNN）24日報導，俄羅斯空降部隊已經控制距離基輔市中心僅40公里的安托諾夫機場（Antonov Airport），CNN駐烏國記者錢斯（Matthew Chance）直擊現場，畫面中可見至少8名俄軍士兵攜帶武器，正在空軍基地附近巡邏。

錢斯起初以為他們是烏國士兵，親自與這支部隊指揮官及士兵對話後確認他們屬於俄國空降部隊，軍服上手臂的位置也可看見黑橘相間的條紋，證明他們來自俄軍。他們接管這座烏克蘭空軍基地，允許錢斯進入機場近距離採訪，但要求不可讓俄國士兵出現在鏡頭內。

就在CNN拍下這段畫面的幾分鐘前，安托諾夫機場才爆發激烈交戰，烏克蘭政府軍試圖反攻，但一名俄軍指揮官向錢斯宣稱，他們已經接管機場。錢斯說明，當天稍早有直升機載著俄國士兵在機場降落，建立一條空運線路，以讓更多士兵進駐。

錢斯24日凌晨才傳回基輔出現第一起爆炸聲的消息，趕緊穿上防彈衣及頭盔，整晚在酒店屋頂目睹超過20枚巡航導彈。烏國官員很快就證實，俄國已經展開入侵。