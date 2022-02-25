　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基輔空軍基地交戰！CNN直擊「俄軍傘兵」接管機場　緊張畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯24日揮兵入侵烏克蘭，根據烏國官方統計，戰爭首日已有137名軍民喪生，316人受傷。俄軍傘兵部隊乘直升機降落烏國首都基輔附近一座空軍基地，與烏國政府軍展開交戰後接管機場，外媒記者近距離直擊俄國士兵保衛機場的畫面，現場氣氛緊張。

《美國有線電視新聞網》（CNN）24日報導，俄羅斯空降部隊已經控制距離基輔市中心僅40公里的安托諾夫機場（Antonov Airport），CNN駐烏國記者錢斯（Matthew Chance）直擊現場，畫面中可見至少8名俄軍士兵攜帶武器，正在空軍基地附近巡邏。

錢斯起初以為他們是烏國士兵，親自與這支部隊指揮官及士兵對話後確認他們屬於俄國空降部隊，軍服上手臂的位置也可看見黑橘相間的條紋，證明他們來自俄軍。他們接管這座烏克蘭空軍基地，允許錢斯進入機場近距離採訪，但要求不可讓俄國士兵出現在鏡頭內。

就在CNN拍下這段畫面的幾分鐘前，安托諾夫機場才爆發激烈交戰，烏克蘭政府軍試圖反攻，但一名俄軍指揮官向錢斯宣稱，他們已經接管機場。錢斯說明，當天稍早有直升機載著俄國士兵在機場降落，建立一條空運線路，以讓更多士兵進駐。

錢斯24日凌晨才傳回基輔出現第一起爆炸聲的消息，趕緊穿上防彈衣及頭盔，整晚在酒店屋頂目睹超過20枚巡航導彈。烏國官員很快就證實，俄國已經展開入侵。

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
基輔空軍基地交戰！CNN直擊「俄軍傘兵」接管機場　緊張畫面曝
隋棠揭女童遭性侵　色姑丈對3姪女伸狼爪下場曝
百萬網紅烏克蘭遇導彈空襲　帶妻女躲地下室：能不能叫外賣
快訊／烏克蘭禁18-60歲男性公民離境！　宣布徵召後備軍人
快訊／烏克蘭總統：我們被迫孤軍奮戰　「沒看到任何人並肩作戰」
烏俄開打掀危機感　蔡正元斷言「台灣不必擔心」1點太精準
喬科維奇杜拜賽8強爆冷輸給資格賽球員　下週世界第一讓給梅總
美專家：普丁攻烏預兆威權反撲　台海開戰機率升
白宮宣布攜手「台日澳英」等夥伴　對俄祭出口管制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓　包括「11座空軍機場」

俄羅斯入侵烏克蘭　巴西副總統：堪比納粹

基輔空軍基地交戰！CNN直擊「俄軍傘兵」接管機場　緊張畫面曝

俄媒：俄軍「安-26軍用運輸機」墜毀！　機組人員死亡

彭博：烏克蘭首都恐數小時內淪陷！　普丁目標「建立魁儡政權」

快訊／烏克蘭禁18-60歲男性公民離境！　宣布徵召後備軍人

普丁改變歐洲格局　烏克蘭危機勝負未能斷定

烏克蘭總統：我們被迫孤軍奮戰　「沒看到任何人並肩作戰」

美國防官員：俄羅斯入侵目的是為「斬首」烏克蘭政府

美專家：普丁攻烏預兆威權反撲　台海開戰機率升

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓　包括「11座空軍機場」

俄羅斯入侵烏克蘭　巴西副總統：堪比納粹

基輔空軍基地交戰！CNN直擊「俄軍傘兵」接管機場　緊張畫面曝

俄媒：俄軍「安-26軍用運輸機」墜毀！　機組人員死亡

彭博：烏克蘭首都恐數小時內淪陷！　普丁目標「建立魁儡政權」

快訊／烏克蘭禁18-60歲男性公民離境！　宣布徵召後備軍人

普丁改變歐洲格局　烏克蘭危機勝負未能斷定

烏克蘭總統：我們被迫孤軍奮戰　「沒看到任何人並肩作戰」

美國防官員：俄羅斯入侵目的是為「斬首」烏克蘭政府

美專家：普丁攻烏預兆威權反撲　台海開戰機率升

金管會救台股「18套劇本」！必要時出招　近10年已4次

俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓　包括「11座空軍機場」

俄羅斯入侵烏克蘭　巴西副總統：堪比納粹

「戴資穎跳殺」崩壞！無人機展演證實受干擾　現場發現不明無人機

cama要漲價了！一杯黑咖啡漲10元　約30個品項明起調整

台股反彈上漲逾百點！　貨櫃三雄漲3％、台積電守住600元

20萬俄軍擊敗烏克蘭難度高　他曝「泥淖戰略」勝負關鍵

跳槽換工作必看！　6個人資絕不會告訴你的面試地雷

基輔空軍基地交戰！CNN直擊「俄軍傘兵」接管機場　緊張畫面曝

疫情悶一年不敢動　2022年大缺工主管狂跳槽

鹿晗、關曉彤爆訂婚！　 關爸說漏嘴「聘禮9位數」網抖等官宣

國際熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

烏克蘭摧毀15輛俄軍坦克　車體變「一團火球」

拜登宣布二波制裁俄　美股翻紅92點

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

車諾比核電站　落入俄軍控制

「普丁是侵略者」　拜登宣布第二波制裁

「爸媽我愛你們」烏克蘭士兵12秒告別

烏克蘭137死316傷！總統簽署全面動員命令徵召

大戰當前不忘約砲　俄兵狂釣烏克蘭妹

更多熱門

相關新聞

俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓

俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）24日表示，俄羅斯聯邦軍隊發動攻擊，導致烏克蘭74處陸上軍事設施癱瘓、毀損，如今已無法營運或使用，其中包括11座空軍機場。

俄羅斯侵烏　巴西副總統：堪比納粹

俄羅斯侵烏　巴西副總統：堪比納粹

20萬俄軍擊敗烏克蘭太難　他曝1關鍵

20萬俄軍擊敗烏克蘭太難　他曝1關鍵

俄媒：俄軍「安-26軍用運輸機」墜毀

俄媒：俄軍「安-26軍用運輸機」墜毀

烏克蘭女模PO煉獄片「2飛彈直射平民」崩潰了！

烏克蘭女模PO煉獄片「2飛彈直射平民」崩潰了！

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

俄「外科手術式」攻烏　專家：這不是開戰

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

烏克蘭摧毀15輛俄軍坦克　車體變「一團火球」

烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面

蕾菈隆乳害怕「老公怎麼看」！湯宇答案感動她

更多

最夯影音

更多
普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面