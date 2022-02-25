　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯入侵烏克蘭　巴西副總統：堪比納粹

▲▼巴西副總統莫勞（Hamilton Mourão）。（圖／路透）

▲ 巴西副總統莫勞（Hamilton Mourão）譴責俄羅斯。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，巴西外交部呼籲立即停止敵對行動，展開外交談判。巴西副總統則將俄羅斯的行動比做納粹主義，呼籲西方應採取更多「重大」行動。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天在電視上發表聲明後，俄羅斯軍隊即對烏克蘭領土發動攻擊。

在烏克蘭邊境危機爆發之前，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）才剛訪問俄羅斯，在莫斯科與蒲亭會面，當時波索納洛還說「巴西與俄羅斯團結一致」，並且相信「蒲亭會尋求和平。」

巴西環球電台「今日新聞」（Jornal Hoje）政治評論家薩迪（Andréia Sadi）指出，巴西外交官因擔心波索納洛的意識形態，主張讓外交部長佛蘭薩（Carlos França）負責巴西官方反應。

巴西外交官的主要擔憂是，波索納洛決定取悅他的支持者，並重複他的偶像、前美國總統川普（Donald Trump）說的話，稱「蒲亭為天才。」事實上，波索納洛也的確沒有就俄羅斯軍隊入侵烏克蘭做出任何反應。

反倒是巴西副總統莫勞（Hamilton Mourão）的反應較激烈，將俄羅斯在烏克蘭的行動與1930至1940年間，獨裁者希特勒領導的德國納粹行動相比。

巴西「環球日報」（O Globo）引述莫勞的話：「如果西方國家袖手旁觀讓烏克蘭倒下，那麼保加利亞將是下一個，然後是波羅的海國家，以此類推，就像希特勒在1930年代所做的那樣。」

莫勞還倡議西方應對俄羅斯入侵採取更多「重大」行動，僅僅對俄羅斯實施經濟制裁是不夠的，因為蒲亭根本不尊重和平解決之道，就像伊拉克歷經20多年的經濟制裁，也是什麼都沒有改變，還有伊朗，也是類似情況。

此外，巴西外交部今天發布表聲明，內文未明確譴責俄羅斯的行動，但表示巴西「嚴重關切」該地區的軍事行動，並呼籲「立即停止敵對行動」。

外交部聲明指出，「巴西政府嚴重關注俄羅斯針對烏克蘭境內目標發動的軍事行動。巴西呼籲立即停止敵對行動並開始談判，在烏克蘭與俄國2015年於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）簽署停火協議的基礎上，以外交方式解決問題，並考慮到各方的合法安全利益和對民眾的保護」。

除了外交部發表聲明外，巴西駐烏克蘭首都基輔（Kyiv）大使館還對居住在烏克蘭的巴西人發布指導方針。巴西駐烏克蘭大使哈貝斯塔（Norton Rapesta）說，住在受衝突影響地區的巴西人將被疏散。

大使館在官網上通知居住在烏克蘭的巴西人離開烏克蘭，前往西邊的其他國家，避開靠近軍事設施和發電站，因為這些地點是俄羅斯襲擊的潛在目標。

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
「戴資穎跳殺」崩壞！無人機遭干擾　陳其邁怒了
烏克蘭喊話：穩住，我們能贏！　摧毀30輛俄軍坦克、130輛裝
全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」　網曝3優勢：陸攻打台難
全球最大駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！
俄軍佔領車諾比核電廠「挾持工作人員」　烏克蘭警告：核災恐重演
今日烏克蘭明日台灣？　馮世寬轟：這些講話的就是無知！
20萬俄軍擊敗烏克蘭難度高　他曝「泥淖戰略」勝負關鍵
快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯　與美協調助烏克蘭遠離戰禍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭總統：我是俄羅斯的頭號目標　「會和家人一起死守基輔」

烏克蘭駐蛇島士兵全陣亡　生前最後音檔曝光！嗆俄軍「去你X的」

烏克蘭摧毀30輛俄軍坦克、130輛裝甲戰車！　軍方喊話：我們能贏

烏克蘭推特「標記俄羅斯」喊話1件事！急開捐款帳號：我們將占上風

全球最大駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

俄軍佔領車諾比核電廠「挾持工作人員」　烏克蘭警告：核災恐重演

加拿大宣布：制裁58個俄羅斯個人和實體　取消出口許可

不斷更新／烏克蘭已137死316傷！　美官員憂俄軍96小時內攻下基輔

快訊／烏克蘭總統：駐守蛇島士兵全數陣亡！俄破壞團體已進入基輔

俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓　包括「11座空軍機場」

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

烏克蘭總統：我是俄羅斯的頭號目標　「會和家人一起死守基輔」

烏克蘭駐蛇島士兵全陣亡　生前最後音檔曝光！嗆俄軍「去你X的」

烏克蘭摧毀30輛俄軍坦克、130輛裝甲戰車！　軍方喊話：我們能贏

烏克蘭推特「標記俄羅斯」喊話1件事！急開捐款帳號：我們將占上風

全球最大駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

俄軍佔領車諾比核電廠「挾持工作人員」　烏克蘭警告：核災恐重演

加拿大宣布：制裁58個俄羅斯個人和實體　取消出口許可

不斷更新／烏克蘭已137死316傷！　美官員憂俄軍96小時內攻下基輔

快訊／烏克蘭總統：駐守蛇島士兵全數陣亡！俄破壞團體已進入基輔

俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓　包括「11座空軍機場」

烏克蘭總統：我是俄羅斯的頭號目標　「會和家人一起死守基輔」

台尼FTA7月1日起喊卡！　先給業者緩衝期

鍾佳濱聲明掛看板合規定　莊瑞雄酸：認為賴清德是他獨享的

烏克蘭駐蛇島士兵全陣亡　生前最後音檔曝光！嗆俄軍「去你X的」

斷開羅志祥2年　周揚青突PO「海量親密照」！牽手型男網紅真相曝

鴻海首批「Model T」電動巴士　敲定3／3高雄交車！

「經濟制裁很快會有作為」　王美花：可對俄出口嚴厲審查

嘉北車站開工利多加持　湖子內公寓跟漲25%

今年「雨量70年來第二多」破同期2倍！這2區日照時數創歷史新低

烏克蘭遭武力入侵　烏克蘭籍NBA球員：我們想要自己決定命運

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

更／烏克蘭137死！美官員憂基輔96小時內淪陷

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

烏克蘭總統：我們被迫孤軍奮戰

烏克蘭摧毀15輛俄軍坦克　車體變「一團火球」

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

車諾比核電站　落入俄軍控制

「爸媽我愛你們」烏克蘭士兵12秒告別

拜登宣布二波制裁俄　美股翻紅92點

更多熱門

相關新聞

20萬俄軍擊敗烏克蘭太難　他曝1關鍵

20萬俄軍擊敗烏克蘭太難　他曝1關鍵

俄羅斯出兵烏克蘭，掀起全球關注。民進黨立委王定宇24日在臉書PO文表示，俄羅斯想靠20萬大軍完全占領、擊敗烏克蘭，難度非常高，而且很有可能會陷入泥淖困境，最後究竟是哪一邊獲勝目前還能難說，「但是這場侵略戰勝負將取決於『打多久』！」

CNN記者基輔附近機場目睹「俄軍傘兵」空降

CNN記者基輔附近機場目睹「俄軍傘兵」空降

俄媒：俄軍「安-26軍用運輸機」墜毀

俄媒：俄軍「安-26軍用運輸機」墜毀

烏克蘭女模PO煉獄片「2飛彈直射平民」崩潰了！

烏克蘭女模PO煉獄片「2飛彈直射平民」崩潰了！

普丁改變歐洲格局　烏克蘭危機勝負未能斷定

普丁改變歐洲格局　烏克蘭危機勝負未能斷定

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏

讀者迴響

熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

俄「外科手術式」攻烏　專家：這不是開戰

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

更／烏克蘭137死！美官員憂基輔96小時內淪陷

更多

最夯影音

更多
普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面