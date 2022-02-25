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20萬俄軍擊敗烏克蘭難度高　他曝「泥淖戰略」勝負關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯出兵烏克蘭，掀起全球關注。民進黨立委王定宇24日在臉書PO文表示，俄羅斯想靠20萬大軍完全占領、擊敗烏克蘭，難度非常高，而且很有可能會陷入泥淖困境，最後究竟是哪一邊獲勝目前還能難說，「但是這場侵略戰勝負將取決於『打多久』！」

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

▲烏克蘭多處地區遭砲火攻擊。（圖／路透，下同）

王定宇24日在臉書PO文中提到，俄羅斯進軍烏克蘭從軍力上來看有相對優勢，而且烏克蘭幾乎沒有空軍、海軍，所以開打初期俄羅斯似乎占了上風，並宣稱已經癱瘓烏克蘭的空軍和防空部隊，但俄羅斯的經濟狀況無法支撐長期的入侵戰略，而逐漸泥濘的平原、沼澤也不利於俄軍坦克出動，「這場侵略戰勝負將取決於『打多久』！」

王定宇認為，烏克蘭的面積是台灣的16倍，人口達到4200萬，屬於中大型國家的規模，俄羅斯想靠20萬大軍完全占領、擊敗烏克蘭，難度非常高，除非烏克蘭軍心渙散、一戰即降才有可能，這就是普丁開打前向烏克蘭軍隊喊話「放下武器投降」的主要原因。

▲▼ 烏克蘭東部城市楚胡伊夫（Chuhuiv）機場遭破壞。（圖／路透）

▲楚胡伊夫（Chuhuiv）機場遭破壞。

然而，隨著戰火延燒，烏克蘭陸軍24日宣布擊落6架俄羅斯軍機、1架直升機，接著又摧數輛毀坦克和卡車，並開嗆「4萬5000個屍袋對俄羅斯他們來說不夠，我們等著看」。王定宇指出，俄羅斯目前的戰略目標分別如下：

1、達成完全占領頓巴斯地區。
2、打通俄羅斯到克里米亞陸路。
3、控制敖德賽港達成海上封鎖烏克蘭。
4、扶持烏克蘭親俄政權後撤兵。

王定宇說，如果烏克蘭軍隊堅守自己的國家，俄羅斯將會陷入泥淖困境，「那麼最後難料被戰爭拖垮的是被侵略的烏克蘭？或是獨裁的侵略者俄羅斯普丁政權？」

▼王定宇臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

俄羅斯絕對優勢，王定宇曝烏克蘭「泥淖戰略」才是關鍵。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

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