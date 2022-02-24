台鐵公司化債務擬以償債基金進行　王國材：最快下週報政院審議

▲交通部長王國材預計最快下週會提將公司化草案版本，並送交行政院。（圖／記者許維寧攝）



記者許維寧／台北報導

台鐵企業工會預計3月將比照中華郵政模式，提出工會版本的台鐵公司化草案。交通部長王國材今天（2/24）出席記者會受訪時表示，台鐵企業工會要提出草案覺得樂觀其成，交通部也將請台鐵局依據座談內容擬定草案版本，預計最快下週送行政院審議，行政院通過後再提報立法院。

王國材今出席記者會受訪時表示，台鐵公司化議題從2003年便有討論聲浪，但台鐵組成、聲音都很多元，要凝聚共識也不容易，近期赴第一線與台鐵員工溝通，台鐵企業工會表示願意提出自己的公司化草案版本，當時提出三家國營事業如港務公司、桃機公司、中華郵政讓其選擇，初步看來選擇中華郵政，交通部對此也樂觀其成。

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由於台鐵企業工會版本草案希望將歷史債務清零，王國材則回應，行政院等相關單位認為，若將歷史債務一次清零，政府財務分配恐會造成困難，還是需要留一些資金彈性使用，目前初步規劃，債務清零會以償債基金方式進行，但詳細內容還需和行政院討論。

王國材指出，工會提出自身版本草案十分正向，台鐵改革的基礎在於組織，否則安全改革、營運改革都會很困難，預計明天會先擬定一個座談會後的版本，將請台鐵局長杜微依該版本持續和工會討論，要所有人一次都接受確實很難，但希望可以繼續溝通尋求平衡點。交通部屆時會再向行政院提出版本，預計最快下週可送行政院審議，之後再報立法院。