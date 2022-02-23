全台逾5成計程車沒投保　民進黨立委籲修《公路法》強制投保乘客險

▲張廖萬堅、吳思瑤呼籲修法強制計程車投保乘客險。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

全台現有約9萬餘輛計程車，但僅有49.6％加入車隊需投保乘客險，使搭車民眾有一半機率搭到無投保的計程車，對消費者而言非常沒保障，對此，民進黨立委張廖萬堅提出《公路法》修正草案，全面強制計程車投保乘客險，呼籲朝野共同支持列入新會期優先法案。交通部路政司簡任技正王基州表示，這是計程車司機、乘客雙贏的政策，承諾修法通過後保費將大幅降低。

張廖萬堅、吳思瑤今天上午舉行「計程車乘客險法案卡關、乘客司機雙輸」記者會，現行交通部要求車隊司機應加保每人150萬元以上乘客險，每月保費約100多元，但因計程車乘客險並非強制險，導致全台約9萬1千多輛計程車，一半有乘客險保障，另一半卻沒有，因為沒加入車隊的司機即使想投保，常因需繳出較高保費而難以負擔。

張廖萬堅說明，他提出《公路法》第65條修正草案已超過5年，呼籲朝野將該案為本會期優先法案，全面強制計程車投保乘客險，讓乘客與司機都能有保障。

吳思瑤補充，《公路法》修正草案是雙重保險、創造雙贏，讓消費者權益100%受保護，計程車司機也因為負擔相同，提高全面投保的誘因，倘不幸發生事故也不會發生司機無力負擔鉅額賠償金額，使得乘客求償無門。

台北市全國計程車駕駛產業工會理事長江信翰表示，多數沒加車隊的計程車司機，為了提升務品質，其實很有意願為乘客投保乘客險，但卻因不願意加入車隊，而被保險公司拒絕；變通作法就是透過投保汽車產險附加旅客責任險的方式為乘客投保，但光是每人100萬的乘客險，每月保費就要1200元以上，和車隊相比，不僅保額少且費用明顯較高。

對於立委訴求，王基州會中回應，交通部非常認同及支持該草案，因為這是一個雙贏的政策，不只計程車司機、乘客均有雙重保障，針對未來有可能出現保費的問題，他承諾，將來9萬多個計程車司機都加保後，保費將會大幅降低，減輕駕駛人的負擔，「保費大幅降低是沒有問題的」。